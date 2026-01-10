カレーの肉｢煮込んでパサパサ｣を防ぐ"意外な正攻法"､野菜は炒めず水から煮る《冬カレー》の作り方革命

樋口 直哉 : 作家・料理家
2026/01/10 11:00
冬カレー
市販のカレールーは完成度が高いので、調味料を加えるのではなく、調理工程や食材の切り方に工夫したほうがおいしく作ることができます（写真：筆者撮影）
料理の腕を上げるために、まず作れるようになっておきたいのが、飽きのこない定番料理です。料理初心者でも無理なくおいしく作れる方法を、作家で料理家でもある樋口直哉さんが紹介する『樋口直哉の｢シン・定番ごはん｣』。今回は、実はお正月明けに多くの人が食べたくなる人気メニューを取り上げます。
ルーの箱には書かれていない2つのポイント

一昔前まではカレーには夏のイメージがありましたが、近年レトルトカレーやカレールーの売り上げが大きいのは冬とのこと。「お正月明けに食べたくなる食べ物は？」というアンケートをとると、カレーは上位にランクインする食べ物でもあります。

そこで今回は、市販のカレールーを使ったカレーの作り方をご紹介します。ポイントは「野菜を炒めないで水から煮出す」と「牛肉は煮込まない」の2点です。

ビーフカレー
材料
牛切り落とし肉 120g
タマネギ    1個
ジャガイモ   2分の1個
ニンジン    2分の1個
水       550ml
ニンニク    1片
ショウガ    1片
カレールー   半箱（80g程度）
冬カレー材料
ジャガイモは煮崩れしにくいメークインがおすすめです（写真：筆者撮影）

タマネギは皮を剥き、半分に切ります。芯を取り除き、縦半分に切ってから3〜4等分に切り分けます。ニンジンは一口大の乱切りにし、ジャガイモは皮をむき、半分に切ります。

次ページこの作り方の知られざるメリット
