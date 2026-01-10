カレーの肉｢煮込んでパサパサ｣を防ぐ"意外な正攻法"､野菜は炒めず水から煮る《冬カレー》の作り方革命

料理の腕を上げるために、まず作れるようになっておきたいのが、飽きのこない定番料理です。料理初心者でも無理なくおいしく作れる方法を、作家で料理家でもある樋口直哉さんが紹介する『樋口直哉の｢シン・定番ごはん｣』。今回は、実はお正月明けに多くの人が食べたくなる人気メニューを取り上げます。
ルーの箱には書かれていない2つのポイント
一昔前まではカレーには夏のイメージがありましたが、近年レトルトカレーやカレールーの売り上げが大きいのは冬とのこと。「お正月明けに食べたくなる食べ物は？」というアンケートをとると、カレーは上位にランクインする食べ物でもあります。
そこで今回は、市販のカレールーを使ったカレーの作り方をご紹介します。ポイントは「野菜を炒めないで水から煮出す」と「牛肉は煮込まない」の2点です。
ビーフカレー
材料
牛切り落とし肉 120g
タマネギ 1個
ジャガイモ 2分の1個
ニンジン 2分の1個
水 550ml
ニンニク 1片
ショウガ 1片
カレールー 半箱（80g程度）
材料
牛切り落とし肉 120g
タマネギ 1個
ジャガイモ 2分の1個
ニンジン 2分の1個
水 550ml
ニンニク 1片
ショウガ 1片
カレールー 半箱（80g程度）
タマネギは皮を剥き、半分に切ります。芯を取り除き、縦半分に切ってから3〜4等分に切り分けます。ニンジンは一口大の乱切りにし、ジャガイモは皮をむき、半分に切ります。
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら