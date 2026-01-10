カレーの肉｢煮込んでパサパサ｣を防ぐ"意外な正攻法"､野菜は炒めず水から煮る《冬カレー》の作り方革命

ルーの箱には書かれていない2つのポイント

一昔前まではカレーには夏のイメージがありましたが、近年レトルトカレーやカレールーの売り上げが大きいのは冬とのこと。「お正月明けに食べたくなる食べ物は？」というアンケートをとると、カレーは上位にランクインする食べ物でもあります。

そこで今回は、市販のカレールーを使ったカレーの作り方をご紹介します。ポイントは「野菜を炒めないで水から煮出す」と「牛肉は煮込まない」の2点です。

ビーフカレー

材料

牛切り落とし肉 120g

タマネギ 1個

ジャガイモ 2分の1個

ニンジン 2分の1個

水 550ml

ニンニク 1片

ショウガ 1片

カレールー 半箱（80g程度）

タマネギは皮を剥き、半分に切ります。芯を取り除き、縦半分に切ってから3〜4等分に切り分けます。ニンジンは一口大の乱切りにし、ジャガイモは皮をむき、半分に切ります。