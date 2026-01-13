｢なぜ50歳で平社員…？｣出世意欲モリモリの新卒の直球質問に"痛烈な一言"　｢出世する人､しない人｣の差　漫画｢真面目なマジメな真締くん｣51話

✎ 1〜 ✎ 49 ✎ 50 ✎ 51 ✎ 52
まるいがんも : 漫画家
2026/01/13 5:45
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
『真面目なマジメな真締くん』
『真面目なマジメな真締くん』©まるいがんも／コルク

真面目で仕事はできるものの、“何かがどうしようもなくズレている”若手社員、真締真一（まじめ・しんいち）。

その教育係に任命された先輩の柔木美和（やわらき・みわ）は、彼に何かと翻弄される毎日を送っています。

まるいがんもさんによるマンガ『真面目なマジメな真締くん』をお届けします

真締くんはその生真面目すぎる性格が転じ、突拍子もない失敗をしそうになり、柔木さんらをヒヤヒヤさせますが、そんな彼がときおり垣間見せるキラリと光る一面もあって――。

そんな2人のちょっと笑えるお仕事奮闘記。まるいがんもさんの新作マンガ『真面目なマジメな真締くん』よりお届けします。

この記事の漫画を読む(22ページ)

著者フォローすると、まるいがんもさんの最新記事をメールでお知らせします。

まるいがんも 漫画家

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

まるいがんも / Maruiganmo

XやnoteなどSNSにコミックエッセイや創作マンガを投稿。書籍のイラスト、コミカライズも担当。近著に、「まんが あなたもできる！公民連携のまちづくり」「メンタルヘルス大国アメリカで実証された心がモヤらない練習」。「真面目なマジメな真締くん」電子書籍シリーズはこちら。X：@keniharenote

 

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
特集一覧
狙われた安保の島 馬毛島で何が起きていたのか
新着あり
検証ニデック 永守イズムが招いた蹉跌
新着あり
ベネズエラ動乱
能登 2年目に明かされる真実
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事