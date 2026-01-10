スノボウェアが上下4900円の衝撃…ワークマン《価格破壊ウェア》を雪山で試したら｢もうレンタルいらない｣レベルだった

リフト券と移動費がセットになった「スノボ・バスツアー」の値上がりが止まらない。例えば私が住んでいる関西の場合、新大阪発の福井行き（スキージャム勝山など）や岐阜行き（鷲ヶ岳スキー場など）のバスツアーは、2020年頃は1回当たり約6000～8000円が相場だった。しかし今、この相場は約9000円～1万2000円に高騰している。

ゲレンデでは「レンタル代」の発生も避けては通れない。私が調べた限り、現在国内の主要なスキー場ではスノボ用の板とブーツ、2点レンタルで約5500～6500円。ウェアは上下で約3500～5500円ほど必要になるようだ。ここに帽子、手袋、ゴーグル代などの購入費用が加わると……「え、同じ予算があれば、下手すれば1泊2日の韓国旅行できるじゃん！？」といった高額な出費となる。

ウィンタースポーツにはお金がかかるのが常識とはいえ、青春を謳歌したい若者にとって、今の状況はあまりに悲惨と言えるだろう。少しでも節約するためには「レンタルではなく道具を買ってしまう」という戦略が昔から王道だが、数万円単位のまとまったお金が必要になる。また初心者からすると、ハマるかどうかわからない遊び道具（しかも高額）の購入には気が引ける。

レンタルより安い？ ワークマン低価格「スノボウェア」の衝撃

そんな悩める若者たちの救世主になりえるスノボウェアが、「高機能低価格」を経営理念に掲げるワークマンから販売されている。商品名は『イージス防水防寒スーツ』。