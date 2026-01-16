三菱｢デリカD:5｣発売19年目で大幅改良をした意図とは？ トレンドを作り･育てたオフロードミニバンの進化

ユーザーはオフロードテイストに惹かれる傾向にあるようだ。

張り出したフェンダー、大径タイヤ、大型アンダーガード、ボディまわりのクラディング（合成樹脂製のプロテクション）――。そういうモデルが増えている。

三菱自動車工業が、2026年1月9日に発売した新型「デリカD:5」は、いち早くトレンドを意識した同社が得意とするオフロードテイストのミニバンだ。

私は実車を見て、クリーンで理知的なイメージと、力強さがうまくバランスされているデザインに、好感をもった。

デリカD:5は2007年から販売されるモデル寿命の長い車両だが、世のトレンドに合わせて、上手にアップデートされている印象だ。

オーバーフェンダー装着でさらに強まるキャラクター

エンジンアンダーガードと一体になったような形状のフロントバンパー、ラリーカーのドライビングランプを彷彿させる大型ランプ、太いオーバーフェンダーのガーニッシュ、それにタイヤとのクリアランスの大きなホイールハウス。

以前は、深めのエアダムなどをそなえた走り屋的な仕様もあったが、いまはメインラインのオフロードテイストを前面に打ち出している。

乗用車におけるオフロードテイストの取り込みは、フランスが早かった。シトロエン「メアリ」（1968年）やマトラ・シムカ「ランショ」（77年）が嚆矢（こうし）だろう。

より広い市場を対象としたのは、フォルクスワーゲンの「ゴルフ・カントリー」（90年）で、トレンドは浸透していった。

95年にスバルが「レガシィ・グランドワゴン」を発売。続くように上級車市場では、ボルボ「V70XC」（98年）やアウディ「オールロードクワトロ」（99年）などが登場。

さらに、メルセデス・ベンツは「Eクラス・オールテレイン」を手がけ、昨今は、ヒョンデ「インスタークロス」や、2026年に日本導入予定ともいわれるフォルクスワーゲン「ID.CROSS」などのEVにも拡大している。

そこにあって、デリカD:5は、オフロードテイストのミニバンという三菱独自の取り組みの進化形である。新しいデリカD:5の特徴を次に紹介しよう。