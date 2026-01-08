｢ベネズエラ急襲撃｣はロシアにとって追い風か／お互いさまの国際法違反だが､同盟国喪失とアメリカ軍の手際のよさで国内のプーチン批判高まる

2026年の幕開け早々、アメリカのトランプ大統領が電撃的に行ったベネズエラへの大規模攻撃とマドゥーロ大統領の拘束。国家主権と国際法の尊重を基盤とした第2次大戦後の国際社会の秩序を根底から揺さぶった。

約4年前に始まったロシアによるウクライナ侵攻とあわせ、米ロ両国が相次いで周辺国を違法な武力行使で蹂躙したことになる。

この歴史的な2つの「事件」をめぐってはさまざまな切り口での分析が必要だろう。本稿ではロシアのプーチン大統領にとって、今回のベネズエラ攻撃が追い風になるのか、逆風になるのかに絞って、複眼的に深掘りしてみたい。

プーチンにとってのメリットとは

まず、プーチンにとって好機到来となりそうな理由から挙げよう。

何と言ってもロシアは、ウクライナ侵攻とベネズエラ攻撃の外形的類似性を対外的に利用できそうだ。ロシアはウクライナ侵攻をめぐり、国際法に対する重大な違反であると、西側からの強い批判にさらされてきた。しかし、今、一転してアメリカもベネズエラに対し、同様のことをしているので「お互いさま」ではないか、とモスクワが反論できる余地が出てきたと言える。

米ソ冷戦時代から、自国の人権問題などが批判されるたびに「アメリカも同じようなことをしているではないか」と人種差別問題などを取り上げて反論し、自らの行動を正当化するのがロシア得意の外交手法だ。この伝統的反論パターンを今後使ってくる可能性がある。