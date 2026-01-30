｢良かれと思って｣やっているはずが逆効果に…【静かな退職】を誘発しがちな管理職の"3大NG行動"
定時で帰る。昇進を拒否する。やるべきこと以外には積極的に関与しない。昨今、メディアを賑わせているこうした「静かな退職」の本質的な問題として、NEWONE代表取締役社長の上林周平氏が指摘するのが「エンゲージメントの低下に伴う競争力の喪失」です。
本稿では、エンゲージメントの低下を恐れるあまり、逆に部下のやる気を削いでしまう管理職がやりがちな3つのNG行動について、上林氏の著書『部下の心を動かすリーダーがやっていること』から、一部を抜粋・編集してお届けします。
「静かな退職」の何が問題なのか？
私は20年以上、人材開発や企業研修の現場に携わってきましたが、経営者や人事担当者からよく聞く言葉があります。
「従業員がもっと主体的であってほしい」「自発的に動けるようになってほしい」……この願いは、近年特に切実になっているようです。
定時で帰る社員、昇進を拒否する社員。やるべきことはやるが、それ以上積極的には関与しない「静かな退職」という働き方。
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら