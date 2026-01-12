ユーザー像に異変｢新型N-BOX｣王者ゆえの悩みが先代モデル購入者との比較分析で明らかに

ホンダの軽スーパーハイトワゴン「N-BOX」は、いまや説明不要の“国民車”だ。2011年に初代が登場して以来、ずっと売れ続けている。

現在のモデルは23年10月にフルモデルチェンジした3代目で、発売から2年以上が経った。

フルモデルチェンジと聞くと、「新型の販売が一気に伸びる」というイメージを抱くであろう。実際、新型N-BOXも、販売台数のランキング上では依然トップクラスにあり、「王者」の地位を守り続けている。

しかし、先代N-BOXの購入者像や選ばれ方の中身を詳しく見ていくと、その実態は少し違っていた。

実際、25年10月の販売ランキング（全軽自協より）では異変が起きている。N-BOXが4位となり、トップ3から陥落したのだ。

N-BOXがトップ3を逃すのは、14年12月以来と10年以上ぶり。11月、12月は首位に返り咲いたものの、「N-BOXが4位」という事実は衝撃的だった。

とはいえ、さすがは普通車と軽自動車すべてを含めた中で、令和で一番売れているクルマであり、“国民車”といっていい。そこで、今回は3代目N-BOX、2代目N-BOX購入者それぞれを比較・分析した。

＜分析対象車種・サンプル数＞

2代目（先代）N-BOX：10,337名

3代目（現行）N-BOX：2,381名

※いずれも分析対象は新車購入者のみ。

※N-BOXには「カスタム」を含む。「JOY」は含まない

なお、今回は純粋な新旧比較とするため、現行モデルで登場した、アウトドア志向の「N-BOX JOY」は、除外した。

使用データは市場調査会社のインテージが毎月約70万人から回答を集める、自動車に関する調査「Car-kit®」である。

ノーマル（標準車）とカスタムの比率は？

まずはN-BOXのノーマル（標準車）とカスタム、どちらを購入しているのかを見てみると、新型である3代目はノーマル42％：カスタム58％に対し、2代目はノーマル50％：カスタム50％であった。つまり新型のほうが、カスタム比率が高くなっている。

新型になり「フロントフェイスの押し出しが弱まった」という評価が口コミサイトなどでも見られるので、ノーマルでは物足りずカスタムを求める人が2代目より多いのかもしれない。