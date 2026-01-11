｢京都はオーバーツーリズム｣という大いなる誤解　データが暴く"インバウンド悪玉論"の不都合な真実

SNSを中心に「京都から中国人観光客が減り、オーバーツーリズムが解消された」といった投稿が散見されます。しかし、こうした言説の多くはエビデンスに基づかない感情論に終始していると言わざるを得ません。

京都住民の1人として断言しますが、そもそも京都はオーバーツーリズムではありません。今回は、最新の統計データを用いて、世間に蔓延する「インバウンド悪玉論」の“不都合な真実”を浮き彫りにしていきます。

インバウンドはわずか「6.4％」の少数派

まず、観光客のボリュームを正確に把握する必要があります。2024年の日本人国内旅行者数（延べ人数）が5億3995万人であるのに対し、インバウンド（訪日外国人）は3687万人にすぎません。全体に占めるインバウンドの割合は、わずか6.4％なのです。

しかし、その経済効果は圧倒的です。 インバウンドの消費額は8兆1257億円に達し、日本人国内旅行の消費額25兆1536億円に対し、全体の24.4％を占めています。

さらに特筆すべきは「平準化」への貢献です。日本人の旅行が週末や連休に極端に集中する一方で、インバウンドは月日を問わず訪れるため、観光産業の安定稼働に大きく寄与しています。この構造的なメリットが、正しく理解されているとは言い難い状況です。