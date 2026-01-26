｢週末､何してたっけ？｣と後悔する人が陥るワナ 実は"自分のために時間を使っていない"という驚きの事実

「なんとなく忙しい」の正体を知る

「週末、何してたっけ？」「全然休んだ気がしない」

そんなふうに感じたことはありませんか？

土曜は確かに忙しかった。人と会い、家の用事はこなし、やり残した仕事も片づけた。その代わり、日曜は“ご褒美”として、1日中、何をするでもなくゴロゴロ過ごした。

でも、なぜかエネルギーは戻ってこない。その違和感の正体は、「どれだけ休んだか」ではなく、「どう過ごしたか」にあります。

カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）のキャシー・ホームズ教授は、著書『「人生が充実する」時間のつかい方』の中で、幸福度を左右するのは時間の長さではなく、その時間にどれだけ“意図（intention）”と “注意（attention）”を向けられたかであると述べています。

つまり、どれだけ自由な時間があっても、「なんとなくSNSを見て終わった」と感じる週末では、私たちの心は回復しません。逆に、短い時間でも「意図を持って自分のために使えた」と感じられる週末は、心にエネルギーをくれるのです。