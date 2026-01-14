｢残念だったね｣は言わなくていい。志望校に落ちてしまったとき､親はどんな声をかけるべき？ 不合格だった受験生に母が放った"意外すぎる一言"

受験が近づくにつれ、さまざまな不安や焦りを抱える受験生や親は多いと思います。それらを解消するためにはどうしたらよいのか。

落ちてしまったとき、親はどんな声をかけるべき？

［質問］

高校3年生の子どもを持つ親です。いよいよ受験本番が近づいてきました。こんなことを聞くのは縁起でもないと思いつつ、どうしても気になっています。



もし子どもが志望校に落ちてしまったとき、親はどんな声をかけるのが正解なのでしょうか。励ますべきなのか、反省を促すべきなのか、それとも何も言わないほうがいいのか。考えれば考えるほど、わからなくなってしまいます。［高校3年生の保護者］

2浪の僕も母の一言に救われた

難しい質問ですね。とはいえ、多くの人が気になっている質問だとも思います。

多分この質問に対するはっきりした答えはないと思いますが、一応僕は2浪していますので、2回分「落ちた側」の経験をしています。まず、僕がどう声をかけられたのかについてお話しさせてください。