｢ベネズエラ地下鉄｣80年代は日本より進んでいた　治安がよく物価も安かった首都カラカスの旅

今回のベネズエラでのアメリカの軍事作戦は、一国の大統領を拘束してアメリカで裁判を行うというもの。ずいぶんと大胆に思えるが、筆者には政治の知識はないので、その是非についてここで述べるわけではない。

現在のベネズエラは世界でも最も治安が悪く、危険な国のひとつに数えられるようになってしまったが、かつて1980年代、首都カラカスは近代的な街で、世界でも屈指のモダンな地下鉄がある都市だった。

「南米にこんなに治安のよい都市があったのか」

筆者は1987年、ブラジルからの帰途、ベネズエラに立ち寄ったことがある。そのときの印象は「南米にこんなに治安がよく、近代的な都市があったのか」というものだった。

ベネズエラの玄関となる首都カラカスの空港は赤道に近く、カリブ海に面している。空港に降り立つと、ギラギラの太陽と蒸し暑さの洗礼を受ける。ところが、カラカスの市街地は1000mの高地にある。空港と市内を結ぶ道は急坂の連続で、ヘアピンカーブとトンネルを抜けて市内中心へ、カラカス中心街は高原の爽やかな風が心地いい場所にあった。高層ビルが立ち並び、さすがは石油で潤う国であると感じたのである。