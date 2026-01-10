50年を経て初の劇場版！　映画《俺たちの旅》で昭和世代が"号泣必至"のワケ

武井 保之 : ライター
2026/01/10 9:30
俺たちの旅
中村雅俊が主演、監督を務めた（写真：『五十年目の俺たちの旅』（C）「五十年目の俺たちの旅」製作委員会）
昭和を代表する青春ドラマの金字塔

昭和を代表するドラマの1本であり、当時の若者たちが人生に真正面から向き合った青春群像劇『俺たちの旅』が、放送開始から50年を迎え、シリーズ初の劇場版『五十年目の俺たちの旅』となって帰ってきた。

放送開始時は20代の大学生だった主人公たちは、今作では70代。彼らの人生を、その節目となるタイミングごとに50年にわたって描き続けてきた本シリーズは、昭和30〜40年代生まれのリアルタイム視聴者にとって、ともに歳を重ね、人生を一緒に歩んできた特別なドラマになるだろう。

そこで描かれるのは、一度きりの人生をどう生きるか。彼らの生き方が、波乱万丈なのか、非現実的な絵空事なのか、どこにでもあるふつうの人生なのかは、視聴者それぞれによって感じ方が異なるに違いない。

共通するのは、彼らの生き様が、自らの人生を振り返らせ、家族や友人など周囲の人たちの存在に思いを馳せさせること。そこには、過ぎ去った時間への感傷や郷愁だけでなく、気づきが生まれる。視聴者がいくつ年を重ねても。

70代になった主人公たちの人生に何を感じるか。昭和世代は涙なしには観られないだろう。

