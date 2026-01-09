｢コーヒーハウス禁止令｣が出たオスマン帝国でなぜか急増…人々がこっそり駆け込んだ"意外な場所"

コーランでアルコールを禁じられているイスラム教徒にとって、欠かすことのできない嗜好品のひとつがコーヒー。ですが、かつては正統派のイスラム教の思想や習慣を徹底させようとする為政者によって、しばしば「禁止令」が出されることもあったといいます。

宗教上「アルコール」は禁止されていたが…

イスラム教では、酔っぱらうと神様のことを忘れてしまう（信仰がおろそかになる）という理由から、アルコール飲料を飲むことが禁止されています。

とはいえ、全く飲む人がいなかったかといえばそうではありません。お酒を飲みたいムスリムは、隠れて飲むか、非ムスリムが経営するタベルナ（居酒屋）を利用していました。

タベルナはビザンツ帝国の時代から存続していましたし、新たに開店する店もありました。お酒を提供していたので、時折閉鎖に追い込まれる店もありましたが、基本的にはオスマン帝国が終焉を迎えるまで続きました。