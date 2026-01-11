｢体調悪くても一生懸命生きようと……｣診てくれる病院が少ないカメレオンの飼育。＜初期費用20万､毎月1万＞､犬猫並みの覚悟を要する現実

✎ 1〜 ✎ 18 ✎ 19 ✎ 20 ✎ 21
宮﨑 まきこ : フリーライター
2026/01/11 9:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
カメレオン
けーくんは、一度も怒ったことがないほど温厚で人懐っこかった（写真提供：山村さん）
この記事の画像を見る(30枚)

「変幻自在の凄腕ハンター」のイメージが強いカメレオン。しかし実際は、考えていることがすべて体に出てしまう“ギャグ漫画”のような生き物だ。同じ種類でも、性格は個体によってまったく違う。

ただの観賞用ペットじゃない、個性的なカメレオン

山村さん（仮名）は母と妹と3人で、これまで6頭のパンサーカメレオンと暮らしてきた。

「正直、犬や猫と関係性は変わらないんじゃないかと思います。ケージに入れて眺めるだけのペットじゃないんです」

初めてお迎えした「かーくん」は、不器用なのに一生懸命で、臆病だけど賢い子。かーくんのお嫁さん候補だった「めーちゃん」は、とにかく気が強いじゃじゃ馬。「けーくん」は、飼い主と一緒にテレビを見るほど人懐っこくて温厚。

現在飼育しているのは、イヤイヤ期真っ盛りの「みるくん」と、竹を割ったような性格の「るりちゃん」の2頭。楽しい気分のときは色どり鮮やかに、落ち込んだときはわかりやすく暗い色に変わる。不器用だけど一生懸命に生きる彼らに、山村さんは魅了された。

しかし、カメレオンの飼育は決して簡単ではないことを、山村さんはかーくんの飼育を通じて痛感する。

次ページ寄生虫が引き金となり、体調を崩したかーくん
関連記事
特集一覧
ベネズエラ動乱
新着あり
能登 2年目に明かされる真実
金融新秩序　ステーブルコインの衝撃
2026年大予測③業界・企業編
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事