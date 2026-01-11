ますます中国色に染まるラオス､"欧米バックパッカーの楽園"はもはやハングルと漢字だらけ!? 愛子さま訪問は大ニュースだったが…

浦上 早苗 : 経済ジャーナリスト、法政大学MBA兼任教員（コミュニケーションマネジメント）
2026/01/11 5:30
ルアンパバーン
街全体が世界遺産に登録されているルアンパバーン（写真：筆者撮影）
今年の正月休みにラオスを旅した経済ジャーナリスト・浦上早苗さんのレポート後編です。

【前編】愛子さま訪問で注目されたラオス､正月は中国人ツアー客だらけのリアル。仏教行事も観光化､｢映え｣目当ての参拝客増加に感じた時代の変化
韓国と中国がせめぎ合う田舎町へ

正月のラオス旅行では、ルアンパバーンから30キロ離れたクアンシーの滝にも足を運んだ。名所は名所だが、滝は世界の至るところにあるし……と過去2回のラオス旅行では行かなかったが、愛子さまが訪れたとなれば話は別だ。

乾期とあって滝の迫力はそうでもないが、エメラルドグリーンの滝つぼは中国の九塞溝を思わせる美しさ。そこで泳げるというのが何ともラオスらしい。敷地内にはツキノワグマの保護センターも併設されている。

YouTubeで愛子さまの立ち位置を確認し、同じ場所で写真を撮った。

クアンシ―の滝
愛子さまが訪問されたクアンシーの滝（写真：筆者撮影）

道中、送迎してくれたドライバーに「日本の天皇のお嬢さんがこの前来たんだよ」と話すと、「プリンセスだろう。こっちでもビッグニュースだったからもちろん知っているよ」と返ってきた。

「この通りはずらーっと警備員がいたよ。プリンセスが来た日の午前中は、観光客は入れなかったんだ。彼女はスペシャルな存在だからね」
ドライバーの話しぶりから、愛子さまへの関心の高さが伝わってきて嬉しくなった。

ルアンパバーンで過ごした後は、バックパッカーの沈没地と名高いヴァンヴィエンに向かうことにした。夫は次にビエンチャンへ行きたがっていたが、同地は「世界一何もない首都」と言われるほど観光資源が少ないため、今回はスキップした。

