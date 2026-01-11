ますます中国色に染まるラオス､"欧米バックパッカーの楽園"はもはやハングルと漢字だらけ!? 愛子さま訪問は大ニュースだったが…

韓国と中国がせめぎ合う田舎町へ

正月のラオス旅行では、ルアンパバーンから30キロ離れたクアンシーの滝にも足を運んだ。名所は名所だが、滝は世界の至るところにあるし……と過去2回のラオス旅行では行かなかったが、愛子さまが訪れたとなれば話は別だ。

乾期とあって滝の迫力はそうでもないが、エメラルドグリーンの滝つぼは中国の九塞溝を思わせる美しさ。そこで泳げるというのが何ともラオスらしい。敷地内にはツキノワグマの保護センターも併設されている。

YouTubeで愛子さまの立ち位置を確認し、同じ場所で写真を撮った。

道中、送迎してくれたドライバーに「日本の天皇のお嬢さんがこの前来たんだよ」と話すと、「プリンセスだろう。こっちでもビッグニュースだったからもちろん知っているよ」と返ってきた。

「この通りはずらーっと警備員がいたよ。プリンセスが来た日の午前中は、観光客は入れなかったんだ。彼女はスペシャルな存在だからね」

ドライバーの話しぶりから、愛子さまへの関心の高さが伝わってきて嬉しくなった。

ルアンパバーンで過ごした後は、バックパッカーの沈没地と名高いヴァンヴィエンに向かうことにした。夫は次にビエンチャンへ行きたがっていたが、同地は「世界一何もない首都」と言われるほど観光資源が少ないため、今回はスキップした。