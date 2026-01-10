｢フットワークが軽くて口が達者｣ 大河｢豊臣兄弟！｣ 豊臣秀吉が織田信長に気に入られた本当の理由

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長を中心に、戦国時代のど真ん中で天下統一を果たした兄弟の軌跡にスポットライトがあてられています。今回は豊臣秀吉が織田信長に気に入られるようになったワケを解説します。

17歳の時に織田信長に仕える

豊臣秀吉は、一般的に天文23年（1554）、17歳の時に織田信長に仕えたとされます（ちなみに『太閤記』には永禄元年＝1558年に信長に奉公したと記されています）。

信長の家臣・太田牛一が記した信長の一代記である『信長公記』に秀吉が初めて登場するのは、永禄11年（1568）9月のこと。信長がのちに室町幕府15代将軍となる足利義昭を奉じて、上洛戦をスタートさせた時のことでした。

秀吉は、佐久間信盛・丹羽長秀といった織田の重臣と共に六角氏が籠もる箕作城（滋賀県東近江市）攻めに参加し、同城を落としているのです。信長に仕えてからわずか14年で、その立場まで来たことは、秀吉のすさまじい出世ぶりを物語るものでしょう。

秀吉に元々、大きな後ろ盾があったとか、武家の出であったならば、そうしたことも十分あり得たでしょうが、彼は尾張中村の貧しい百姓の出です。そうした境涯にありながら、織田部将として活動している秀吉。それは秀吉のすごさであると共に、彼を見出した主君・信長の賢明さでもあると思います。