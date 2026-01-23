なぜ｢立派なパーパス｣を掲げる組織ほど停滞するのか？メンバーの自律性を引き出すマネジメント術

綺麗事ではチームが動かない理由とは（写真：mimi@TOKYO／PIXTA）
「なぜ、あなたのマネジメントは罰ゲームなのか」
多くのミドルマネジメントが「罰ゲーム」のような疲弊感に苛まれている。よかれと思ったことが裏目に出る。矛盾した要求の板挟みになり、身動きが取れなくなる。部下の「ちょっとご相談いいですか」という声に、「また仕事が増える」と一瞬身構えてしまう自分に気づき、自己嫌悪に陥る。
「長く続いた疲弊は、やり方を変えれば、終わらせることができるのです」――。話題の新刊『マネジメントの原点: 協働するチームを作るためのたった1つの原則
』では、連続起業家×AI研究者×投資家の堀田創氏による「マネジメントの負担を軽くする科学的方法論」を紹介している。本書に掲載された生々しい事実から、今回は綺麗事ではチームが動かない理由について解説する。
「綺麗な言葉」がメンバーの自律性を奪う
「世界を驚かせるプロダクトを」
「社会の不公正をゼロにする」
多くのリーダーが、高潔なパーパスやミッションを掲げてチームを鼓舞しようとします。しかし、あまりに美化された正しい言葉が前面に出るほど、メンバーの心は逆に冷めていくことが少なくありません。
なぜ、立派な物語が響かないのか。認知科学的に見れば、主語が曖昧な「べき論」のメッセージは、受け手の自律性を損ない、内発的なモチベーションを有意に低下させることが示されています。
綺麗なスローガンの裏で、メンバーが抱く「本当はもっと稼ぎたい」「失敗するのが怖い」といった生々しい本音が居場所を失い、結果として「表面的には賛成しているが、誰も本気ではない」という空虚な合意が形成されてしまうのです。