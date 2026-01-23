なぜ｢立派なパーパス｣を掲げる組織ほど停滞するのか？メンバーの自律性を引き出すマネジメント術

「なぜ、あなたのマネジメントは罰ゲームなのか」

多くのミドルマネジメントが「罰ゲーム」のような疲弊感に苛まれている。よかれと思ったことが裏目に出る。矛盾した要求の板挟みになり、身動きが取れなくなる。部下の「ちょっとご相談いいですか」という声に、「また仕事が増える」と一瞬身構えてしまう自分に気づき、自己嫌悪に陥る。

「綺麗な言葉」がメンバーの自律性を奪う

「世界を驚かせるプロダクトを」

「社会の不公正をゼロにする」

多くのリーダーが、高潔なパーパスやミッションを掲げてチームを鼓舞しようとします。しかし、あまりに美化された正しい言葉が前面に出るほど、メンバーの心は逆に冷めていくことが少なくありません。

なぜ、立派な物語が響かないのか。認知科学的に見れば、主語が曖昧な「べき論」のメッセージは、受け手の自律性を損ない、内発的なモチベーションを有意に低下させることが示されています。

綺麗なスローガンの裏で、メンバーが抱く「本当はもっと稼ぎたい」「失敗するのが怖い」といった生々しい本音が居場所を失い、結果として「表面的には賛成しているが、誰も本気ではない」という空虚な合意が形成されてしまうのです。