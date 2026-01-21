｢仲が良い｣のに成果が出ないチームの共通する1つの理由

「なぜ、あなたのマネジメントは罰ゲームなのか」

多くのミドルマネジメントが「罰ゲーム」のような疲弊感に苛まれている。よかれと思ったことが裏目に出る。矛盾した要求の板挟みになり、身動きが取れなくなる。部下の「ちょっとご相談いいですか」という声に、「また仕事が増える」と一瞬身構えてしまう自分に気づき、自己嫌悪に陥る。

声は出ているが、「頭の中の地図」がバラバラ

昨今、多くのリーダーが「心理的安全性」を学び、メンバーが発言しやすい環境を整えています。しかし、「何でも言える雰囲気はあるのに、なぜか手戻りが多い」「議論は活発だが、実行が伴わない」というジレンマに陥るチームは後を絶ちません。

なぜ関係性の良さが成果に直結しないのか。その原因は、メンバー間の「共有認知（頭の中の地図）」が揃っていないことにあります。

心理的安全性が、安心して声を出せる「通路」を開くことだとすれば、共有認知は「目的地と現在地を示す地図」を揃えることです。どれほど声が通りやすくても、見ている地図がバラバラでは、進むべき方向がズレ、巨大な合意形成コストが組織の活力を奪い続けます。