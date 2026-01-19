マネジャーが今すぐやめるべきたった1つのこと

一度ついた小さな自分への嘘が、組織を深刻な停滞へと導く（写真：ふじよ／PIXTA）
「なぜ、あなたのマネジメントは罰ゲームなのか」
多くのミドルマネジメントが「罰ゲーム」のような疲弊感に苛まれている。よかれと思ったことが裏目に出る。矛盾した要求の板挟みになり、身動きが取れなくなる。部下の「ちょっとご相談いいですか」という声に、「また仕事が増える」と一瞬身構えてしまう自分に気づき、自己嫌悪に陥る。
「長く続いた疲弊は、やり方を変えれば、終わらせることができるのです」――。話題の新刊『マネジメントの原点――協働するチームを作るためのたった1つの原則
』では、連続起業家×AI研究者×投資家の堀田創氏が、認知科学に基づいた「マネジメントの負担を軽くする処方箋」を提示している。今回は、組織の誠実さを根底から揺さぶるマネジメントについて解説する。
会議室で起きている自己欺瞞
「経営陣の方針に強い違和感があるが、対立を避けたくてのみ込んでしまった」
「部下の提案に無理があると感じたが、モチベーションを下げたくなくて『いいと思う』と答えてしまった」
リーダーとして本来向き合うべき不快な現実から目を背け、その場を丸く収めてしまう経験は、誰にでもあるはずです。しかし、そこには単なる同調を超えた、恐ろしい心理メカニズムが潜んでいます。
人間は、自分が感じていることと、実際に取っている行動が食い違うと、強いストレスを覚えます。これを認知的不協和と呼びます。
脳はこの不快感を解消するために、「まずはやってみたほうが得だ」「みんな黙っているから認めるべきだ」といった自分を納得させるためのストーリーを紡ぎ始めます。これが、自己欺瞞の始まりです。