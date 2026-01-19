マネジャーが今すぐやめるべきたった1つのこと

「なぜ、あなたのマネジメントは罰ゲームなのか」

多くのミドルマネジメントが「罰ゲーム」のような疲弊感に苛まれている。よかれと思ったことが裏目に出る。矛盾した要求の板挟みになり、身動きが取れなくなる。部下の「ちょっとご相談いいですか」という声に、「また仕事が増える」と一瞬身構えてしまう自分に気づき、自己嫌悪に陥る。

会議室で起きている自己欺瞞

「経営陣の方針に強い違和感があるが、対立を避けたくてのみ込んでしまった」

「部下の提案に無理があると感じたが、モチベーションを下げたくなくて『いいと思う』と答えてしまった」

リーダーとして本来向き合うべき不快な現実から目を背け、その場を丸く収めてしまう経験は、誰にでもあるはずです。しかし、そこには単なる同調を超えた、恐ろしい心理メカニズムが潜んでいます。

人間は、自分が感じていることと、実際に取っている行動が食い違うと、強いストレスを覚えます。これを認知的不協和と呼びます。

脳はこの不快感を解消するために、「まずはやってみたほうが得だ」「みんな黙っているから認めるべきだ」といった自分を納得させるためのストーリーを紡ぎ始めます。これが、自己欺瞞の始まりです。