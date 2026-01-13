なぜいい人が集まる組織でパワハラが起きるのか？ 認知科学が示す､部下を沈黙させる組織メカニズム

沈黙・回避・同調が積み重なって生まれた「暗黙の合意」の正体について紹介します（写真：mybears／PIXTA）
「なぜ、あなたのマネジメントは罰ゲームなのか」
多くのミドルマネジメントが「罰ゲーム」のような疲弊感に苛まれている。よかれと思ったことが裏目に出る。矛盾した要求の板挟みになり、身動きが取れなくなる。部下の「ちょっとご相談いいですか」という声に、「また仕事が増える」と一瞬身構えてしまう自分に気づき、自己嫌悪に陥る。
「長く続いた疲弊は、やり方を変えれば、終わらせることができるのです」――。話題の新刊『マネジメントの原点――協働するチームを作るためのたった1つの原則
』では、連続起業家×AI研究者×投資家の堀田創氏による「マネジメントの負担を軽くする科学的方法論」を紹介している。本書に掲載された生々しい事実から、今回は組織を静かに壊す「暗黙の合意」の正体について紹介する。
「まともな話し合いがない職場」にも合意は存在する
「うちの職場には議論なんてない。合意形成なんて行われていない」と感じるリーダーは少なくありません。しかし、どんなに不健全な職場であっても、チームが機能している以上、そこには何らかの合意が存在しています。
その正体は、沈黙・回避・同調が積み重なって生まれた「暗黙の合意」です。
「トップの言うことに逆らうと面倒だ」
「ここではイエスマンの方が得をする」
こうした声なき前提を皆が共有し、それに従って行動しているなら、それは事実上の合意として機能します。恐ろしいのは、パワハラや威圧的な環境においても、「嫌々ながら従っている」「諦めて妥協している」という状態が、歪んだ形での合意として組織を維持させてしまうことです。