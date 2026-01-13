なぜいい人が集まる組織でパワハラが起きるのか？ 認知科学が示す､部下を沈黙させる組織メカニズム

「なぜ、あなたのマネジメントは罰ゲームなのか」

多くのミドルマネジメントが「罰ゲーム」のような疲弊感に苛まれている。よかれと思ったことが裏目に出る。矛盾した要求の板挟みになり、身動きが取れなくなる。部下の「ちょっとご相談いいですか」という声に、「また仕事が増える」と一瞬身構えてしまう自分に気づき、自己嫌悪に陥る。

「まともな話し合いがない職場」にも合意は存在する

「うちの職場には議論なんてない。合意形成なんて行われていない」と感じるリーダーは少なくありません。しかし、どんなに不健全な職場であっても、チームが機能している以上、そこには何らかの合意が存在しています。

その正体は、沈黙・回避・同調が積み重なって生まれた「暗黙の合意」です。

「トップの言うことに逆らうと面倒だ」

「ここではイエスマンの方が得をする」

こうした声なき前提を皆が共有し、それに従って行動しているなら、それは事実上の合意として機能します。恐ろしいのは、パワハラや威圧的な環境においても、「嫌々ながら従っている」「諦めて妥協している」という状態が、歪んだ形での合意として組織を維持させてしまうことです。