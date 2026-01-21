【保存版】工場にサイバー攻撃､数カ月も操業停止の事例も…｢利益と信頼｣が吹き飛ぶ前に見直したい､工場のセキュリティ《チェックリスト付》

佐々木 良一 : 東京電機大学 名誉教授 同大学サイバーセキュリティ研究所 客員教授
2026/01/21 6:00
工場で働く人の様子
本社のセキュリティは万全でも、工場をおろそかにしてはいないだろうか。攻撃者に生産ラインへ侵入されると、工場がストップしてしまうおそれがある（写真：maroke / PIXTA）

本社のセキュリティ対策は優先的に進めているが、工場のセキュリティは手薄になってしまっている――製造業が陥りやすい状況だ。工場は「止めないこと」が第一とされるので、そうなってしまうのも無理はない。

しかし、だからこそ工場は攻撃者に狙われやすい。実際、国内外で自動車や食品などの工場がランサムウェア被害により、長くて数カ月も停止に追い込まれた事例が複数発生している。

では、工場のセキュリティはどのように固めていけばいいのか。順序立てて解説する。

デジタル化が工場にもたらす新たな脅威

製造業はデジタル化を進めてきた。具体的には、IoT・AI・クラウド・ロボットなどの技術を活用して工場や生産プロセスを「スマートファクトリー化」し、生産性・品質・柔軟性を高める取り組みだ。

サイバー攻撃やセキュリティの最新動向など、その他の関連記事はこちら

その基盤にあるのがネットワーク接続であり、IT（Information Technology：工場の情報系システム）とOT（Operational Technology：工場の制御系システム）を安全に連携させることでリアルタイムなデータ活用が可能になる。

一方、工場ではIoT化によりネットワーク接続が増えた。その結果、サイバー攻撃リスクが高まっている。

次ページ攻撃が成功しやすい「工場のOT環境特有」の問題点
