認知症で｢自宅が売れない｣悲劇を回避 おひとりさま･事実婚でも使える≪家族信託≫の威力

家族信託が向いている人って？

まず、家族信託が力を発揮しやすいのは、次のようなケースです。

●不動産を所有している人

自宅や賃貸物件など、不動産がある場合、認知症による「資産凍結」の影響は大きくなります。家族信託は、不動産の管理・売却・活用まで見据えた設計が可能です。

例えば、認知症になった場合には、次のようなリスクがあります。

・ 認知症になると、不動産の売却や賃貸契約ができなくなる

・ 認知症になると、預貯金が凍結され、必要なときにお金を引き出せない

・ 親の施設の入居費・介護費を払えなくなる可能性がある

・ 相続時に実家の処分をめぐって、兄弟姉妹間でもめるかもしれない

・ 認知症や病気になった場合、スムーズに財産管理を引き継ぐことができない

・ 相続時、重度の認知症の場合は遺産分割協議に参加できず、財産承継の手続きが滞る