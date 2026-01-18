｢行方不明の母から電話｣ 一人息子が無視し続けた理由 　→漫画『うちのツマ知りませんか？』（4回目）

✎ 1 ✎ 2 ✎ 3 ✎ 4
野原 広子 : イラストレーター
2026/01/18 7:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
『うちのツマ知りませんか？』
『うちのツマ知りませんか？』 ©野原広子／オーバーラップ はちみつコミックエッセイ

妻が戻ってこない――熟年夫婦クライシスはある日突然始まる。

地方の郊外に夫と暮らす吉岡ヨシ子、55歳。お見合いで結婚したヨシ子には、4つ年上の夫・康がいた。

うちのツマ知りませんか？ (はちみつコミックエッセイ)
『うちのツマ知りませんか？』（オーバーラップ／はちみつコミックエッセイ）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

はたから見れば、一男に恵まれ、経済的にも裕福なヨシ子だったが、ある晩、「お醤油を買いに行ってくる」と出かけ、姿を消す。

結婚30年、仲良く暮らしていたはずの妻。もちろん康には心当たりはない。パート先に訪ねてみるも、康に内緒ですでに退職し、独立して家を出ていた息子にも連絡をしていない。

手がかりもなく、途方に暮れる康。

ある日、部屋のゴミ箱から破り捨てられたメモを発見し、そこに書かれた電話番号にかけてみると……？  

『人生最大の失敗』で離婚後の女性の心情を丁寧に描き、絶賛を浴びた野原広子の最新作。熟年夫婦の危機を真正面から描いた、著者初のクライムミステリー。

この記事の漫画を読む(12ページ)

著者フォローすると、野原 広子さんの最新記事をメールでお知らせします。

野原 広子 イラストレーター

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

のはら ひろこ / Hiroko Nohara

作品に『離婚してもいいですか？』『離婚してもいいですか？ 翔子の場合』『ママ友がこわい　子どもが同学年という小さな絶望』『娘が学校に行きません　親子で迷った198日間』『ママ、今日からパートに出ます！ 15年ぶりの再就職コミックエッセイ』『消えたママ友』（以上KADOKAWA）、『今日もあの子の夢を見た』『妻が口をきいてくれません』（以上集英社）、『人生最大の失敗』（オーバーラップ）などがある。

2021年、『消えたママ友』『妻が口をきいてくれません』2作により、第25回手塚治虫文化賞「短編賞」受賞。

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
特集一覧
エネルギー大混迷
新着あり
ベネズエラ動乱
中国「半導体強国」への野望
ゼネコン大再編
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事