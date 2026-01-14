親が認知症になったら──｢成年後見制度｣と｢家族信託｣どちらを選ぶべき？ 特徴や費用の違いなど気になるポイントを司法書士が解説

「将来、親が認知症になったらどうしよう？」

そう考えたとき、多くの人が思い浮かべるのが「成年後見制度」と「家族信託」ではないでしょうか。しかし実際には、この二つは、役割や性質が大きく異なる制度です。この違いを知らないまま選択すると、「こんなはずじゃなかった」と感じるケースも少なくありません。

成年後見制度とは、どんな制度なのか？

成年後見制度は、認知症や知的障害などによって判断能力が低下した人を、法律的に保護するための制度です。

本人が自分で契約や財産管理を行えなくなった場合に、家庭裁判所が成年後見人等（後見・保佐・補助）を選任し、本人に代わって成年後見人等が財産管理や契約行為を行います。

制度の目的は、あくまで「本人の権利と財産を守ること」。

そのため、成年後見人等の行動は家庭裁判所の監督下に置かれ、財産の管理・処分についても厳格なルールが定められています。