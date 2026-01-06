高市首相が見定める2026年政局｢解散｣の"ベスト解"､永田町で噂が広がる《3つの総選挙シナリオ》

2026年の政局は、高市早苗首相が早期解散に打って出るかが最大の焦点となる。

自民党内からは「高支持率が続く間に勝負すべきだ」（麻生派幹部）との声が相次ぐ。だが、高市首相は「国民に約束した政策の実現が最優先」と繰り返し、1月23日召集の通常国会での解散断行に否定的だ。

一方で、会期末に立憲民主党が内閣不信任決議案を提出した場合、「高市首相は勝負に出る」（官邸筋）との見方も根強い。「すべては支持率と自維連立の状況次第」（政治ジャーナリスト）というのが実態とみられている。

高市首相を取り巻く「内憂外患」

まず注目されるのが、現在の「驚異的な高支持率」がいつまで続くのかという点だ。

昨年10月の政権発足から約2カ月半が経過したが、内閣支持率は高止まりしたまま。その間、いわゆる「台湾有事」発言で中国との対立が深刻化したほか、連立を組む日本維新の会との間で合意した「衆院定数削減」をめぐる軋轢や、新年度予算案への賛成で近い将来の「連立入り」もうかがう国民民主党の出方次第で、政権の枠組みが変わる可能性も出てくる。

こうした中で、「今後も高市首相への国民の支持が続くかどうかは極めて微妙」（同）との指摘もある。