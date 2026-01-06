｢首にマフラーを巻いて､ビキニを着せて｣…人気漫画家がSTU48メンバーを生成AIで｢性的加工｣して大炎上→謝罪。一体何がマズかったのか？

漫画家が生成AIに対して、アイドルの写真に性的な加工を施すよう指示を出したとされ、炎上状態になっている。実在の人物を性的消費するような行為とあって、強いバッシングが寄せられ、その漫画家は当該投稿を削除した。

どのような行動が問題視されたのか。論点を整理するとともに、問題の所在について考えた。

生成AIで作ったアイドルの画像を「作画資料」と主張

話題になっているのは、漫画家の田辺洋一郎氏によるX投稿だ。

STU48（AKB48系列で瀬戸内を拠点に活動するアイドルグループ）の工藤理子さん（23）の写真について、Xユーザー向けの生成AIサービス「Grok（グロック）」に「首にマフラーを巻いて、ビキニを着せて」と指示を出したとされる。当該投稿はすでに削除済みだが、田辺氏は「作画資料」だと主張していた。

この投稿に対して、工藤さんは不快感を示したと読み取れる絵文字で反応。工藤さんの同僚にあたるSTU48の中村舞さんも、田辺氏に対して「何も面白くないし、誰でもみることができるXでこういうことをやるのはやめてください。前のポストも早く消してください」とリプライを飛ばした。

一連のやりとりを受けて、X上ではSTUファンなどから、田辺氏に対するバッシングが相次いでいる。一部には「互いに合意のうえでの『お約束の悪ノリ』ではないか」という擁護もあるが、中村さんが苦言を呈したことにより、大勢は田辺氏を非難する内容になっている。