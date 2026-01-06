｢首にマフラーを巻いて､ビキニを着せて｣…人気漫画家がSTU48メンバーを生成AIで｢性的加工｣して大炎上→謝罪。一体何がマズかったのか？

城戸 譲 : ネットメディア研究家・コラムニスト・炎上ウォッチャー
2026/01/06 16:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
「首にマフラーを巻いて、ビキニを着せて」…生成AIを活用し、48メンバーを生成加工した行動が物議を醸している（画像：田辺 洋一郎 Xより）

漫画家が生成AIに対して、アイドルの写真に性的な加工を施すよう指示を出したとされ、炎上状態になっている。実在の人物を性的消費するような行為とあって、強いバッシングが寄せられ、その漫画家は当該投稿を削除した。

どのような行動が問題視されたのか。論点を整理するとともに、問題の所在について考えた。

生成AIで作ったアイドルの画像を「作画資料」と主張

話題になっているのは、漫画家の田辺洋一郎氏によるX投稿だ。

STU48（AKB48系列で瀬戸内を拠点に活動するアイドルグループ）の工藤理子さん（23）の写真について、Xユーザー向けの生成AIサービス「Grok（グロック）」に「首にマフラーを巻いて、ビキニを着せて」と指示を出したとされる。当該投稿はすでに削除済みだが、田辺氏は「作画資料」だと主張していた。

この投稿に対して、工藤さんは不快感を示したと読み取れる絵文字で反応。工藤さんの同僚にあたるSTU48の中村舞さんも、田辺氏に対して「何も面白くないし、誰でもみることができるXでこういうことをやるのはやめてください。前のポストも早く消してください」とリプライを飛ばした。

一連のやりとりを受けて、X上ではSTUファンなどから、田辺氏に対するバッシングが相次いでいる。一部には「互いに合意のうえでの『お約束の悪ノリ』ではないか」という擁護もあるが、中村さんが苦言を呈したことにより、大勢は田辺氏を非難する内容になっている。

次ページ炎上の論点は大きく3つ
関連記事
特集一覧
波乱 御用邸の町「葉山」住民の憤激
新着あり
2026年大予測③業界・企業編
新着あり
ゼネコン大再編
新着あり
能登 2年目に明かされる真実
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事