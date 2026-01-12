大学受験が複雑すぎる令和。｢情報の海｣に溺れないための"たった2つの方法"とは？ プロに聞いた

受験が近づくにつれ、さまざまな不安や焦りを抱える受験生や親は多いと思います。それらを解消するためにはどうしたらよいのか。

受験の情報収集があまりにも大変

［質問］

2人の子どもを育てている母親です。下の子と上の子がそれぞれ受験を迎えることになり、受験について調べ始めたのですが、あまりの複雑さに正直びっくりしています。



特に上の子は大学受験なのですが、一般入試だけでなく総合型選抜があったり、大学ごとに入試方式が細かく分かれていたりして、「これ、世の中のお母さんたちはどうやって対応しているの？」という気持ちになります。



大学のホームページを見ても専門用語が多く、全部を理解するのは正直しんどいです。こういう時、親はどうやって情報を集めればいいのでしょうか。［中高生2人の母］

やり方は大きく分けて2つ

最近の受験制度、本当に大変ですよね。質問者さんが驚かれるのも無理はありません。今、多くの親御さんたちが同じところでつまずいています。昔よりもかなり複雑になっていて、だからこそ情報量が多すぎてしまい、「ちゃんと調べているはずなのに、かえって不安になる」という状態に陥りがちになってしまうわけです。