私立より国立の方が有利？ 自称進学校の｢国公立至上主義｣に令和の高校生はうんざりも､あながち｢時代遅れ｣と言い切れないワケ

受験が近づくにつれ、さまざまな不安や焦りを抱える受験生や親は多いと思います。それらを解消するためにはどうしたらよいのか。
偏差値35から東大合格を果たした漫画『ドラゴン桜2』（講談社）編集担当の西岡壱誠氏が率いるカルペ・ディエムのメンバーが、数多くの受験生を指導した経験を基にした解決策を伝授する年末年始の特別連載「現役東大生が解決！受験お悩み相談室」。昨年大好評だった本連載を今年もお送りします。【連載第39回】の本稿では、「私立と国立どっちを選ぶべき？」と悩む高校生の質問に西岡氏が答えます。
国公立を勧められているが、数学が苦手
【質問】
私はいわゆる「自称進学校」と呼ばれる高校に通う高2で、校内では「特別進学コース」に所属しています。学校の先生からは、基本的に国公立大学進学を勧められているのですが、正直なところ数学がかなり苦手で、今の自分の実力だと国公立大学は難しいのではないかと感じています。
文系志望なので、国公立大学をやめれば、数学を使わずに受験できる私立大学もあります。それなら無理をして国公立にこだわらず、私立志望でもいいのではないか、と考えるようになりました。そこで質問です。国公立大学には、私立大学と比べてどのようなメリットがあるのでしょうか。［高校2年生］
「国公立至上主義」は時代遅れ？
まず大前提として、国公立大学と私立大学に「絶対的な優劣」があるわけではありません。当たり前の話ですが、どちらにも良さがあり、向き・不向きもあります。
最近ネットだと「学校が国公立至上主義で面倒くさい」「何がなんでも国公立を志望しろと言ってくる」みたいな言説が話題で、「学校の指導は時代遅れで間違っている！」という言説も多いです。
確かに早稲田に行きたいと言っている生徒に「絶対だめだ！ 国公立だ！」と語る進路指導の先生はどうかと思います。
