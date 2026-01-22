【冬季うつ】｢甘いものが止まらない｣｢いくらでも眠れる｣は危険信号？ 幸せホルモンを増やす｢朝のバナナ｣習慣

「朝、なんとなく身体がだるい」「ベッドから起き上がるのがつらい」といった不調が続くとき、それは決して「やる気がないから」「メンタルが弱いから」ではありません。多くの方が不調の原因を「自律神経の乱れ」と考え、食事や運動、入浴などさまざまな方法を試していますが、なかなか改善しないのは、不調の原因が「自律神経だけ」ではないからです。
本当に心身の不調を根本から改善し「なんとなくしんどい毎日」から抜け出すには、自律神経、気象（気圧・湿度・気温など）、骨格（姿勢）という3つの要因を同時に見ていく必要があります。これらは相互に関係しているため、どれか一つだけを整えても、残りが乱れていれば不調は長引いてしまいます。
『自律神経 これ1冊ですべて整える』では、せたがや内科・神経内科クリニック院長で医学博士の久手堅司氏が、これら3つの要因を無理なく整える方法をわかりやすく紹介しています。
以下では、冬に特有の不調である「冬季うつ」とその対策について解説します。
冬になるとやる気がなくなる理由
日照時間が短くなる秋から冬にかけて、「冬季うつ」という症状が出やすくなるのをご存じでしょうか。
冬季うつとは寒くなってくる時期に特有のメンタル不調で、正式名称は季節性情動障害（きせつせいじょうどうしょうがい）と言います。一般的に知られている「うつ病」と似ている点もありますが、別物です。
【冬季うつとうつ病の両方に共通する症状】
・気分が落ち込みやすい
・イライラや不安が強い
・集中力が低下する
・何をするにも億劫（おっくう）になる
・何をしていても楽しくない
・気分が落ち込みやすい
・イライラや不安が強い
・集中力が低下する
・何をするにも億劫（おっくう）になる
・何をしていても楽しくない
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら