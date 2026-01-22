【冬季うつ】｢甘いものが止まらない｣｢いくらでも眠れる｣は危険信号？ 幸せホルモンを増やす｢朝のバナナ｣習慣

✎ 1〜 ✎ 7 ✎ 8 ✎ 9 ✎ 10
久手堅 司 : せたがや内科・神経内科クリニック院長
2026/01/22 5:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
自律神経 これ1冊ですべて整える
バナナには、セロトニンを体内で生成するために必要なトリプトファン、炭水化物、ビタミンB6が含まれています（写真：かぷちーの／PIXTA）
「朝、なんとなく身体がだるい」「ベッドから起き上がるのがつらい」といった不調が続くとき、それは決して「やる気がないから」「メンタルが弱いから」ではありません。多くの方が不調の原因を「自律神経の乱れ」と考え、食事や運動、入浴などさまざまな方法を試していますが、なかなか改善しないのは、不調の原因が「自律神経だけ」ではないからです。
本当に心身の不調を根本から改善し「なんとなくしんどい毎日」から抜け出すには、自律神経、気象（気圧・湿度・気温など）、骨格（姿勢）という3つの要因を同時に見ていく必要があります。これらは相互に関係しているため、どれか一つだけを整えても、残りが乱れていれば不調は長引いてしまいます。
自律神経 これ1冊ですべて整える』では、せたがや内科・神経内科クリニック院長で医学博士の久手堅司氏が、これら3つの要因を無理なく整える方法をわかりやすく紹介しています。
以下では、冬に特有の不調である「冬季うつ」とその対策について解説します。

冬になるとやる気がなくなる理由

日照時間が短くなる秋から冬にかけて、「冬季うつ」という症状が出やすくなるのをご存じでしょうか。

冬季うつとは寒くなってくる時期に特有のメンタル不調で、正式名称は季節性情動障害（きせつせいじょうどうしょうがい）と言います。一般的に知られている「うつ病」と似ている点もありますが、別物です。

【冬季うつとうつ病の両方に共通する症状】
・気分が落ち込みやすい
・イライラや不安が強い
・集中力が低下する
・何をするにも億劫（おっくう）になる
・何をしていても楽しくない
『自律神経 これ1冊ですべて整える』
『自律神経 これ1冊ですべて整える』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら
次ページ冬に意識した方がいい習慣
関連記事
特集一覧
ゼネコン大再編
新着あり
業界再編 大予測
新着あり
セブン‐イレブン 王者復活への道筋
新着あり
ベネズエラ動乱
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事