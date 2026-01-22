【冬季うつ】｢甘いものが止まらない｣｢いくらでも眠れる｣は危険信号？ 幸せホルモンを増やす｢朝のバナナ｣習慣

「朝、なんとなく身体がだるい」「ベッドから起き上がるのがつらい」といった不調が続くとき、それは決して「やる気がないから」「メンタルが弱いから」ではありません。多くの方が不調の原因を「自律神経の乱れ」と考え、食事や運動、入浴などさまざまな方法を試していますが、なかなか改善しないのは、不調の原因が「自律神経だけ」ではないからです。

本当に心身の不調を根本から改善し「なんとなくしんどい毎日」から抜け出すには、自律神経、気象（気圧・湿度・気温など）、骨格（姿勢）という3つの要因を同時に見ていく必要があります。これらは相互に関係しているため、どれか一つだけを整えても、残りが乱れていれば不調は長引いてしまいます。

以下では、冬に特有の不調である「冬季うつ」とその対策について解説します。

冬になるとやる気がなくなる理由

日照時間が短くなる秋から冬にかけて、「冬季うつ」という症状が出やすくなるのをご存じでしょうか。

冬季うつとは寒くなってくる時期に特有のメンタル不調で、正式名称は季節性情動障害（きせつせいじょうどうしょうがい）と言います。一般的に知られている「うつ病」と似ている点もありますが、別物です。

【冬季うつとうつ病の両方に共通する症状】

・気分が落ち込みやすい

・イライラや不安が強い

・集中力が低下する

・何をするにも億劫（おっくう）になる

・何をしていても楽しくない