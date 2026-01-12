年会費1万円台で"高級レストランのようなラウンジ･優先搭乗"が全部手に入る…世界100カ国を旅した旅行系YouTuberが選ぶ《最強クレカの正解》

旅行系YouTuberとして活動して10年。世界100カ国以上を旅してきたおのだ氏は、旅を重ねるなかで「いかに快適に、無駄なく旅をするか」を突き詰め「世界スマート旅」を追求してきた。

ステータスを持つことで各種サービスの恩恵を受ける

SFCやJGCという言葉を聞いたことがあるでしょうか？ 飛行機や旅行が好きな方、あるいは仕事で頻繁に飛行機に乗る方には、なじみ深いものだと思います。

SFCはスーパーフライヤーズカードの略で、ANAのクレジット機能つきカードのこと。そしてJGCはJALグローバルクラブの略で、JALの会員組織のことを指しています。いずれもさまざまな上級会員の待遇を受けられ、快適な航空会社ライフを送ることができます。私はふたつとも保有しています。

ANAについては、上級会員になるにはプレミアムポイントを貯める必要があります。1〜12月の1年間で、3万ポイント貯めることができればブロンズ、5万ポイントでプラチナ、そして10万ポイントでダイヤモンドのステータスを獲得することができます。プラチナ会員に一度でもなれれば、その期間中はSFCに申し込むことができるのです。

SFCはプラチナステータスを持っている期間にのみ加入が認められますが、加入後にプラチナステータスを失ったとしても、年会費（＊年会費は2025年11月現在で1万1275円（税込）。ただし、今後は値上がりする可能性もあります）を支払えば維持できるだけでなく、スターアライアンスゴールドの資格も付与されます。