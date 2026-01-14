原始～古代人は野蛮で知能が低い？　彼らは富や権力､不死を渇望する現代人と同じ脳を持っていた。20万年間変わらないホモ･サピエンスの生き方

アフリカから長い旅をしてきた人類の祖先（写真：Lobodaphoto／PIXTA）
約20万年前に誕生した新人類ホモ・サピエンスは知能が高く言語も話し、精神的能力は現代人とほとんど変わらなかった。「獣のように野蛮で知能が低かった」という現代人が持つイメージは、事実とは異なる。
身につけるものや持っているものこそ違いはあっても、いまのわれわれと同じような精神活動を行い、老いを憂い、死を悼んだ。文明を発達させると富や権力への執着も持つようになる。知的な活動においてはホモ・サピエンスと現代人はほとんど同じだったのだ。
20万年経っても人間の根源的な世界はなにも変わっていないと、鋭く指摘する。
4万年前にアフリカから世界各地に拡散
20万年前、いまの人類にあたる「新人（neo-man）」が現れた。
その学名はホモ・サピエンスで、最初に登場した場所はアフリカだった。
「サピエンス」はラテン語で「かしこい人」という意味だ。
脳の容量が1300～1500ccもあった彼らは、言語と道具を自在にあやつった。
彼らが登場したのは後期旧石器時代で、この時期はまだネアンデルタール人をはじめとしたいろんな人類が共存していた。
だけど、新人類が地区全域に広がると、旧人類は絶滅。彼らがアフリカを離れて、ヨーロッパやアジアに拡散したのは4万年前のことだった。
主に川や海岸線に沿って移動した彼らは、ところどころに定着しはじめた。
以前は人類の歴史を階段に見立てたり、1つの幹から枝が伸びていく木のイメージを用いたりして、たとえば、アウストラロピテクスがホモ・エレクトスになって、さらにネアンデルタール人に進化して、ホモ・サピエンスになったと考えられていた。
