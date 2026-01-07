《日本ご当地ラーメン総選挙》栃木･佐野ラーメンが2度の雪辱を果たし､悲願の優勝！ 和食業界20年の店主が日本一を掴んだ"攻めの戦略"

2025年11月、「日本ご当地ラーメン総選挙2025」が新宿・大久保公園で開催された。全国各地のご当地ラーメンが集い、日本一のご当地ラーメンを決めるイベントで、今回が3回目となる。

初代王者・山形県の「酒田ラーメン」、2代目王者・福島県の「白河ラーメン」に続き、今回は栃木県の「佐野ラーメン」が日本一に輝いた。澄んだスープに青竹手打ち麺を合わせた歴史ある1杯。結果発表の瞬間、会場には驚きと納得が入り混じった空気が流れた。

その佐野ラーメンの看板を背負い、ブースの最前線に立っていたのが、「佐野らーめん 佐よし」店主・佐藤義之さんだ。実は、この総選挙は佐藤さんにとって3年目の挑戦だった。開業翌年に初出場した1年目は準備不足もあり大きな赤字を抱え、2年目も改良を重ねたものの、トップ3には届かない。それでも諦めず、佐野ラーメンの本質とは何かを問い直し、たどり着いた答えが「青竹手打ち麺を、その場で打ち、打ちたてで提供する」という選択だった。



「やれることは、全部やりました」

佐藤さんはそう静かに語った。この日本一は、単なるイベントでの勝利ではない。これは佐藤さんの挑戦であると同時に、佐野ラーメンという文化全体が再び全国へ踏み出すための大きな転機でもあった。

和食業界で20年腕を磨き、ラーメンの道へ

佐藤さんの料理人人生は、和食から始まっている。20年間、和の世界で腕を磨き、「和の鉄人」として知られる中村孝明氏の店など、名店を渡り歩いてきた。

「ダシを引くこと、素材を見ること。和食で身についた感覚は、ラーメンでもそのまま使えます」