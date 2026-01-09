ドン･キホーテが｢ジャングル陳列｣を捨てた？ 30～50代女性の本音"安くても汚い店は嫌"を受け……新業態で狙う全国400商業施設の"空白地帯"

「宝探し」の楽しさはそのままに、買い物時間を劇的に短縮する。2025年12月16日にドン・キホーテが埼玉県熊谷市でオープンした新業態「Re:Price（リプライス）」は、コスメから食品まで「今だけしかない商品」を圧倒的な低価格で販売する実験的店舗だ。「安さは魅力だが、チープなイメージが気になる」。そんな現代女性のリアルな本音に、ディスカウントの王者が真正面から回答を出した。

400カ所以上の「空白地帯」を埋める、狙い撃ち戦略

JR・秩父鉄道の熊谷駅から徒歩3分。日常生活に密着した店舗が集う商業施設「ニットーモール」1階に、ドン・キホーテの新業態「Re:Price（リプライス）」1号店がオープンした。約66坪のコンパクトな店内には、約2000～3000点の商品が並び、密度の高い売り場を創出している。

最大の特徴は、売り場の約4割を占めるコスメ・スキンケア関連商品だ。特に基礎化粧品は専用の広いスペースを確保し、オープン時には92％オフという驚異的な価格の商品も用意された。