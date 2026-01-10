【軽自動車の中で売れ筋ナンバーワンのスーパーハイトワゴン最新モデル】日産｢ルークス｣＆三菱｢eKスペース｣買うならどのグレード？

ボディサイズの限られる軽自動車でありながら、全高を高くすることで広い室内空間を実現したスーパーハイト軽ワゴンは、現在、軽自動車の中でも頭ひとつ抜けた人気を誇るモデルとなっている。

そんなスーパーハイト軽ワゴンの中で、現時点における最新モデルが、2025年10月に発売された日産自動車（以下、日産）「ルークス」と、三菱自動車（以下、三菱）「eKスペース」だ。なお、eKスペースには兄弟車種として「デリカミニ」も存在しているが、こちらは明らかにキャラクターが異なるモデルとなっており、別途単体で記事化しているので、気になる方はそちらをチェックいただきたい。

ルークス/eKスペースは、日産と三菱の合弁会社であるNMKVが開発しているもので、グレード展開や装備、一部デザインに差異はあるものの、基本的なメカニズムなどは共有する兄弟車ということになる。

ターボ車を選ぶなら、日産「ルークス」一択

搭載されるエンジンは共通ながら、ターボモデルを狙うとなると三菱はデリカミニに集約しているため、eKスペースにラインナップがない。一方のルークスは上級モデルの「ハイウェイスター」にターボモデルが設定されるので、ターボが必要ということであれば、ルークスのルークス ハイウェイスターの一択ということになる。

近年の軽自動車、とくに今回のようなスーパーハイト軽ワゴンは背が高いだけでなく、電動スライドドアなどの豪華装備も備わることが増えてきたため、メインカーとして選ぶのであれば、できればターボ付きを選んだほうが満足度は高いだろう。