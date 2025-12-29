【2026年の自動車業界】EVの成長鈍化は続く？／トランプ政権で米国市場に逆風／ホンダも1兆円超の損失／中国市場で日系メーカーが苦戦／世界で相次ぐ提携の狙い／トヨタの現状【2026年大予測】

一時期は勢いづいたEVシフトのトレンドだが、さまざまな要因から、その流れに暗雲が垂れ込めている。そんな中、アメリカのフォード・モーターはEV事業の見直しに伴い、約3兆円の費用を計上すると発表した。各社のEV事業に吹く逆風の正体とは。自動車業界は今後、どのような展開を見せるのか。横山記者が解説する。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:48 本編スタート

01:10 本日の解説テーマ3つ

01:29 テーマ①EV市場は今後も成長鈍化する？

04:17 欧州、米国、中国のEVの市場環境

07:26 自動車メーカーの戦略修正

11:44 テーマ②中国市場で苦戦する日系メーカー

16:37 地場系のサプライヤーにシフト

19:28 テーマ③世界で相次ぐ提携の狙い

22:44 日系メーカーによる協業の行方

26:42 トヨタの現状は？

28:31 本日のまとめ

【出演者】

横山 隼也（よこやま・じゅんや）

東洋経済 記者

▼記者の最新記事はこちら

https://toyokeizai.net/list/author/4986

井下 健悟（いのした・けんご）

東洋経済オンライン 動画編集長

撮影：革新スタジオTOKYO（滝祐夏・岡崎司・立松龍介）

編集：桑島圭佑・田中険人

サムネイル写真：大澤誠

※動画内のデータは収録時点（2025年12月16日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

