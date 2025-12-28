【2026年の為替相場】円安は続く？／日銀利上げの隘路／最大のリスクは「海外の利上げ転換」／日本人は「ドル円の話」をしすぎ／注視すべきは実効相場の動き／年末年始に読みたい経済書【2026年大予測】

日本銀行は12月19日に政策金利を0.25％引き上げ、0.75％とした。ところが、円安に歯止めがかからない状況が続いている。その背景には何があるのか。2026年の為替相場はどう動くのか？ みずほ銀行の唐鎌大輔氏に聞いた。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

01:02 本編開始

01:24 本日の解説テーマ３つ

01:44 テーマ①なぜ日銀の利上げ後も円安に？

07:34 テーマ②2026年「為替相場」の見通し

12:46 日銀の「利上げ」回数は？

16:48 来年の「ドル円相場」の水準は？

21:45 テーマ③円安がさらに進む可能性は？

25:42 「これは、何度も、何度も、何度も、言っていることですが…」

27:19 年末年始におすすめの本

撮影・編集：昼間將太

▼ベスト経済書（会員限定）

https://toyokeizai.net/list/member-features/694359d3b576227a8e000001

※週刊東洋経済「2026大予測 株・マネー編」（2025年12/27・2026年1/3合併号）にも掲載されています

https://amzn.to/4p24epf

唐鎌さんが動画内で紹介した書籍

▼『物価を考えるデフレの謎、インフレの謎』（渡辺努、日本経済新聞出版）

https://amzn.asia/d/4vI82Vp

▼『米中戦争を阻止せよ トランプの参謀たちの暗闘』（村野 将、PHP新書）

https://amzn.asia/d/haQbtGc

▼『日本経済の死角――収奪的システムを解き明かす』（河野龍太郎、ちくま新書）

https://amzn.asia/d/5Egqud4

▼『世界経済の死角』（河野龍太郎・唐鎌大輔、幻冬舎新書）

https://amzn.asia/d/3ZIZo1c

【出演者】

唐鎌 大輔（からかま・だいすけ）

みずほ銀行 チーフマーケット・エコノミスト

2004年慶応義塾大学経済学部卒。JETRO、日本経済研究センター、欧州委員会経済金融総局（ベルギー）を経て2008年よりみずほコーポレート銀行（現みずほ銀行）。著書に『弱い円の正体 仮面の黒字国・日本』（日経BP社、2024年7月）、『「強い円」はどこへ行ったのか』（日経BP社、2022年9月）、『アフター・メルケル 「最強」の次にあるもの』（日経BP社、2021年12月）、『ECB 欧州中央銀行: 組織、戦略から銀行監督まで』（東洋経済新報社、2017年11月）、『欧州リスク: 日本化・円化・日銀化』（東洋経済新報社、2014年7月）、など。TV出演：テレビ東京『モーニングサテライト』など。note「唐鎌Labo」にて今、最も重要と考えるテーマを情報発信中。

東洋経済オンラインの記事

https://toyokeizai.net/list/author/224

note「唐鎌Labo」

https://note.com/dkarakama/membership

井下 健悟（いのした・けんご）

東洋経済オンライン動画編集長

▼週刊東洋経済「2026大予測 株・マネー編」（2025年12/27・2026年1/3合併号）

https://amzn.to/4p24epf

▼東洋経済オンライン「2026大予測 株・マネー編」

https://toyokeizai.net/list/member-features/69206775905bd44f37000002

▼週刊東洋経済「2026大予測 業界・企業編」（2026年1/10・1/17合併号）

https://amzn.to/4qucjo4

▼東洋経済オンライン「2026大予測 業界・企業編」

https://toyokeizai.net/list/member-features/6920681e905bd44f37000003

▼週刊東洋経済「2026大予測 政治・経済編」（2025年12/20号）

https://amzn.to/4p6OeCw

▼東洋経済オンライン「2026大予測 政治・経済編」

https://toyokeizai.net/list/member-features/69206715905bd44f37000000

※動画内のデータは収録時点（2025年12月23日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

◆東洋経済オンライン公式SNS

X(旧Twitter)： / https://twitter.com/Toyokeizai

TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline

Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline

◆東洋経済オンライン

https://toyokeizai.net/

------------------------------------------------------------

著者フォローすると、東洋経済オンラインYouTubeチャンネルさんの最新記事をメールでお知らせします。