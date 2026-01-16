｢この悔しさは一生忘れない｣50代非正規公務員はなぜ雇い止めにあったのか――仕事一筋10年。彼女が受けた"クビハラ"横行の実態

就職氷河期時代をしぶとく生きてきた世代も、いつしか中高年と呼ばれる年齢になった。世代間の格差は広がり、貧困や生きづらさを抱えた彼らは、これからの人生をどう考え、生きようとしているのか。

労働、福祉問題を中心に取材活動を行う藤田和恵さんの連載。非正規雇用や貧困などを切り口に、今を懸命に生きる中高年の姿をリポートする。

次年度の更新はありません

10年以上、心血を注いできた仕事を失うのは一瞬だった。

「次年度の更新はありません」

上司から会議室に呼ばれ、こう告げられたのは3年前の2月末。1カ月後は無職、ということだ。ある地方都市の労働局の非正規職員だったミチコさん（仮名・50代）は、「仕事は評価してもらっていたので、雇い止めになるとは思いませんでした」と振り返る。

「再就職支援はあるんですか？」「生きていけなくなったら、生活保護を受ければいいんですか？」。そう尋ねる口調に憤りがにじんだ。しかし、返事らしい返事はないまま、5分ほどで退室を促されたという。