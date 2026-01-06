ムーアスレッドが次世代チップ発表､加速する中国の国産AI半導体開発。一部性能はエヌビディアを凌駕か､株式市場でも人気沸騰

中国の国産AI（人工知能）半導体の開発競争が加速している。AI半導体開発を手掛ける中国のスタートアップ企業、摩爾線程智能科技（ムーアスレッド）は2025年12月20日、次世代のAI半導体を発表した。

同日公開したのは、最新のアーキテクチャー（基本設計）である「花港」と、それを基に開発したAI大規模モデルの学習・推論一体型チップの「華山」、画像出力（レンダリング）専用チップの「廬山」などだ。

同社の説明によれば、AI半導体の3大技術指標である浮動小数点演算性能、メモリー帯域幅、高速接続帯域幅の面で華山は、アメリカの半導体大手エヌビディア（NVIDIA）が量産する最新アーキテクチャーの「ブラックウェル」と前世代アーキテクチャー「ホッパー」の中間に位置し、メモリー性能については両者を凌駕しているという。

中国国内の生産工程でも演算効率向上

ムーアスレッドの創業者でCEO（最高経営責任者）を務める張建中氏は、中国の国産チップのファウンドリー（受託生産）工程が国外より遅れているにもかかわらず、新たなアーキテクチャーの性能を向上させられたのは、新たな命令セットの採用によるものと説明。半導体製造工程が同じ場合でも新アーキテクチャーは半導体の単位面積当たりの演算能力が50％向上し、同時にエネルギー効率も10倍に高まったという。

ムーアスレッドの現行のAI学習・推論一体型GPU（画像処理装置）の主力製品は、25年に投入した「平湖」アーキテクチャーを採用したS5000だ。この製品の推論コスト（AIを実際に運用するのに必要なハードウェア、電力、時間など）は国際的な主流製品に比べ約20％廉価で、一部モデルの学習効果は海外の主流製品を凌駕するとされる。