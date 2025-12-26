【創業者が退場】非常勤の名誉会長に／複数にわたる不適切会計の疑い／監査法人が「意見不表明」／辞任で混乱は収束する？／第三者委員会による調査結果の焦点／カリスマ不在で成長軌道へ戻れるか【ニュース解説】

モーター大手ニデックの創業者、永守重信氏が12月19日付で代表取締役グローバルグループ代表を辞任した。今後は非常勤の名誉会長となる。同社は2025年、複数にわたる不適切会計の疑いを公表し、ガバナンス問題に揺れてきた。永守氏の辞任で混乱は収束するのか、今後の事業への影響をどう見ればいいのか。森記者と徳田記者が解説する。

特集：検証ニデック 永守イズムが招いた蹉跌

特集：検証ニデック 永守イズムが招いた蹉跌

【タイムテーブル】

00:00 本編スタート

00:32 本日の解説ポイント

00:43 テーマ①永守氏の辞任で混乱は収束する？

02:28 第三者委員会の調査結果が出る時期は

04:08 残された疑問は？

05:02 第三者委員会による調査結果の焦点は

06:49 テーマ②「完全引退」すると事業はどうなる？

08:04 足元の業績は？

09:41 成長軌道への回帰は実現できるのか

11:27 本日のまとめ

【出演者】

森 創一郎（もり・そういちろう）

東洋経済 記者

▼記者の最新記事はこちら

https://toyokeizai.net/list/author/4872

徳田 菜月（とくだ・なつき）

東洋経済 記者

▼記者の最新記事はこちら

https://toyokeizai.net/list/author/9863

井下 健悟（いのした・けんご）

東洋経済オンライン 動画編集長

収録・編集：秋葉 俊祐、田中 険人

サムネイル・動画内写真：ブルームバーグ、徳田 菜月

※動画内のデータは収録時点（2025年12月23日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

