【創業者が退場】非常勤の名誉会長に／複数にわたる不適切会計の疑い／監査法人が「意見不表明」／辞任で混乱は収束する？／第三者委員会による調査結果の焦点／カリスマ不在で成長軌道へ戻れるか【ニュース解説】
モーター大手ニデックの創業者、永守重信氏が12月19日付で代表取締役グローバルグループ代表を辞任した。今後は非常勤の名誉会長となる。同社は2025年、複数にわたる不適切会計の疑いを公表し、ガバナンス問題に揺れてきた。永守氏の辞任で混乱は収束するのか、今後の事業への影響をどう見ればいいのか。森記者と徳田記者が解説する。
特集：検証ニデック 永守イズムが招いた蹉跌
https://toyokeizai.net/list/member-features/69297294905bd43a4a000000
【タイムテーブル】
00:00 本編スタート
00:32 本日の解説ポイント
00:43 テーマ①永守氏の辞任で混乱は収束する？
02:28 第三者委員会の調査結果が出る時期は
04:08 残された疑問は？
05:02 第三者委員会による調査結果の焦点は
06:49 テーマ②「完全引退」すると事業はどうなる？
08:04 足元の業績は？
09:41 成長軌道への回帰は実現できるのか
11:27 本日のまとめ
【出演者】
森 創一郎（もり・そういちろう）
東洋経済 記者
▼記者の最新記事はこちら
https://toyokeizai.net/list/author/4872
徳田 菜月（とくだ・なつき）
東洋経済 記者
▼記者の最新記事はこちら
https://toyokeizai.net/list/author/9863
井下 健悟（いのした・けんご）
東洋経済オンライン 動画編集長
収録・編集：秋葉 俊祐、田中 険人
サムネイル・動画内写真：ブルームバーグ、徳田 菜月
※動画内のデータは収録時点（2025年12月23日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
