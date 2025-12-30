妊婦を追い詰める｢つわり｣の苦しみ。アメリカでは第一選択薬のつわり薬｢ボンジェスタ｣､国内開発が大きく遅れた要因とは？

妊婦の7～8割が経験し、日常生活に深刻な影響を及ぼす「つわり」。この切実な苦しみに対し、世界標準の治療薬がようやく日本にも登場する。

製薬中堅の持田製薬は12月15日、カナダのDuchesnay（デュシェネイ）社と、つわり治療薬「ボンジェスタ」の国内開発・販売に関するライセンス契約を締結したと発表した。今後、国内での臨床試験を経て、2030年までの発売を目指す。すでに世界43カ国で承認されており、アメリカで承認されたのは16年と10年も前のことだ。

つわりとは、妊娠初期にみられる気持ち悪さや嘔吐症状などをいう。妊娠中のホルモンバランスの変化が原因の1つといわれ、個人差はあるものの妊娠5～6週目から始まり、約2～3カ月の間、症状が続く。

食事の工夫や吐き気止めで対処

日本では「つわりは病気ではない」といった言説により、症状を軽視する風潮が根強い。だが、その実態は過酷だ。数カ月間に及んで症状が続けば妊婦の生活の質は著しく下がる。「働く妊婦」が増加する中では休職や退職に追い込まれることもあり、経済的損失は無視できない。

それにもかかわらず、国内で「妊娠時の吐き気、嘔吐」を対象として承認された医薬品はまだない。つわりの際に使われる漢方薬はあるが、独特な風味がネックとなり、服用が難しいケースもある。そのため、食事の仕方を工夫したり、本来つわりは保険適用外の吐き気止めを処方してもらったりして、症状が収まるまで耐え忍ぶしかない。

つわりに詳しい慈誠会病院の恩田威一医師は、症状を軽減させるには食事を小分けにし、経口補水液などで塩分を補うことが大切だと話す。また、マグネシウムやカリウム、ビタミンB6の摂取を意識し、食事にレモンや梅干しを加えること、真水や牛乳、緑茶は控えめにすることなども効果的だという。