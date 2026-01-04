正月太りした人が ｢やってはいけない服選び｣　体型をうまく隠したつもりが逆効果

森井 良行 : ビジネスマンのためのスタイリスト
2026/01/04 5:45
正月太りしてしまったら…（写真：masamasa2／PIXTA）

正月太りで体型が気になり、何を着ても決まらないという声を耳にします。この時期、ビジネスマンから寄せられる悩みのひとつです。

ただ問題は、体型そのものよりこの時期に選ばれる服が原因だと捉えています。というのも体型カバーを目的としたワンサイズアップやラクさ重視の服は、状況次第で逆効果になりやすいものだから。

しかも厄介なのは、本人が体型をうまく隠せているつもりになっている点です。じつは無意識のうちに、だらしなさや疲労感を強調してしまうケースも少なくありません。今回は、正月太りした後にやってはいけない服選びと、その代替案を解説します。

「とりあえずサイズを上げる」が悪手のワケ

体型が気になると、まず思いつくのはサイズアップではないでしょうか。お腹まわりが気になるし、ボタンを留めると窮屈といった理由から、ワンサイズ上という判断は、合理的に思えます。しかしこの選択は、印象を悪化させるリスクを孕んでいたのです。

サイズを上げたジャケットは、体型を隠すどころか、肩が落ちるし、胸や背中の生地があまって、全身の輪郭がキリッとしないといった状態を招きやすいもの。これでは結果的にだらしないし、くたびれて見えるといった具合です。

じつはサイズを上げるよりも、体形補正における考え方のズレを修正することを、私は重要視しています。言い換えるならば、「サイズアップ」よりも「型を変える」という発想です。たとえばアンコン（芯地のない）のリラックスジャケットではなく、肩や胸に芯地が入った構築的なジャケットを選ぶこと。

次ページ正月太りの後、まず押さえたい基本
