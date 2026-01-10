｢共通一次｣なら10分で満点？実は過去最高に学力が高い｢令和の受験生｣が直面する"地獄"の正体

共通一次試験からセンター試験、そして現在の共通テストへ。日本の大学入試におけるマーク式試験の歴史は、そのまま「日本が求める学力＝賢さの定義」の変化を反映していると言えるでしょう。

特に「数学」は、その変化が最も顕著に表れる科目です。マーク式試験の実施母体である大学入試センターは、この40年で数学の出題形式を大きく変えてきました。

「最近の共通テストの数学は、問題文が長すぎて国語の試験みたいだ！」そんな声が受験生から聞こえるようになって、数年が経過しました。親世代が経験した「共通一次試験」や「センター試験」と、現在の受験生が直面する「共通テスト」。これらは名称が違うだけでなく、求められる能力も異なります。

共通一次は基礎学力、センターは正確性が問われた

1979年、国公立大学の選抜方法を均一化するために導入されたのが「大学共通第1次学力試験（共通一次試験）」です。

この試験は、国公立大学で学問を修めるために必要な基礎学力を問う試験でした。問題の設定や計算にひねりはなく、問題文も数式と図形だけでシンプル。順当に解き進めれば順当に答えがでる問題が多い印象で、王道の数学の試験という様相でした。

