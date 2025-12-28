大谷翔平のMLB､甲子園､世界陸上…2025年スポーツが｢最も熱かった日｣トップ10

小野寺 俊明 : スポーツ企画工房 代表
2025/12/28 11:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
山本由伸と大谷翔平（写真：Getty Images）

2025年もあと1週間を切った。この時期になると「流行語大賞」や「今年の漢字」「10大ニュース」など、1年を振り返るイベントや記事が多く見られるが、今回は2025年で「スポーツが最も盛り上がった日」のトップ10を紹介してみたい。

日本最大級のスポーツサイトが一番見られた日

12月25日、日本最大級のスポーツサイト「スポーツナビ」が、2025年1月1日～12月15日における同サイトのDAU（デイリー・アクティブ・ユーザー）のトップ10を発表した。ざっくり言えば、どの日が「スポーツナビ」のアクセスが多く、スポーツが盛り上がったか？というデータだ。これを基に、2025年でスポーツが盛り上がった日を見ていきたい。

【スポーツナビが最も見られた日のトップ10】
1位 10月28日（火）
2位 11月 2日（日）
3位  8月19日（火）
4位 10月30日（木）
5位  9月 7日（日）
6位 10月29日（水）
7位  8月21日（木）
8位  8月17日（日）
9位  9月14日（日）
10位 10月26日（日）

まず、トップ10の日付だけをお伝えする。日付を見ただけで、その日にどんなスポーツが行われていたかを答えられる人は、相当なスポーツファンだと言えるだろう。

次ページ【大谷翔平は何日登場？】2025年スポーツが｢最も熱かった日｣トップ10
関連記事
特集一覧
2026年大予測②株・マネー編
新着あり
2026年大予測③業界・企業編
新着あり
三菱自動車 日本最小自動車メーカーの生き残り策
「運べない時代」を回避せよ
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事