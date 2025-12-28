大谷翔平のMLB､甲子園､世界陸上…2025年スポーツが｢最も熱かった日｣トップ10

2025年もあと1週間を切った。この時期になると「流行語大賞」や「今年の漢字」「10大ニュース」など、1年を振り返るイベントや記事が多く見られるが、今回は2025年で「スポーツが最も盛り上がった日」のトップ10を紹介してみたい。

日本最大級のスポーツサイトが一番見られた日

12月25日、日本最大級のスポーツサイト「スポーツナビ」が、2025年1月1日～12月15日における同サイトのDAU（デイリー・アクティブ・ユーザー）のトップ10を発表した。ざっくり言えば、どの日が「スポーツナビ」のアクセスが多く、スポーツが盛り上がったか？というデータだ。これを基に、2025年でスポーツが盛り上がった日を見ていきたい。

【スポーツナビが最も見られた日のトップ10】

1位 10月28日（火）

2位 11月 2日（日）

3位 8月19日（火）

4位 10月30日（木）

5位 9月 7日（日）

6位 10月29日（水）

7位 8月21日（木）

8位 8月17日（日）

9位 9月14日（日）

10位 10月26日（日）

まず、トップ10の日付だけをお伝えする。日付を見ただけで、その日にどんなスポーツが行われていたかを答えられる人は、相当なスポーツファンだと言えるだろう。