坂東玉三郎は作家･真山仁にこの30年､何を語ってきたのか。人生におけるマイナスカード､｢あなたは私より枚数が多い｣

『ハゲタカ』シリーズで知られる社会派小説の雄・真山仁。企業買収の修羅場や原発、地熱発電、宇宙開発、政治の世界など、現代社会の硬質なテーマを鋭く抉り出してきた彼が、30年以上にわたって深い交流を続けてきた人物がいる。歌舞伎界の至宝、坂東玉三郎である。

──真山さんが書く小説は現代社会に対する批判が全開です。玉三郎さんの伝統芸能の世界とはかなり距離がありますよね。

まだデビュー前、小説の投稿をしていたころ、「スピルバーグになれ」と言われました。どういうことかって聞いたら、自分が本当に書きたいもの、やりたいものは後にとっておいて、まず面白いものを書いて有名になりなさい。有名になれば、難しいのを書いてもみんな読んでくれる、と。

スピルバーグも『ジョーズ』や『未知との遭遇』があるから、『カラーパープル』や『シンドラーのリスト』をみんなが見てくれる。最初に『カラーパープル』作っても誰も見てくれないよ、と言うんです。

まず、面白いものを書きなさい、と。それがデビュー作の『ハゲタカ』です。『ハゲタカ』は、最初から「平成の歌舞伎」を書こうと思っていました。