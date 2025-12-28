坂東玉三郎は作家･真山仁にこの30年､何を語ってきたのか。人生におけるマイナスカード､｢あなたは私より枚数が多い｣

真山 仁（まやま・じん）／1962年大阪府生まれ。同志社大学法学部政治学科卒業。新聞記者、フリーライターを経て、2004年に企業買収の壮絶な舞台裏を描いた『ハゲタカ』でデビュー。07年『ハゲタカ』『ハゲタカ2』を原作としたNHK土曜ドラマが大きな話題を呼んだ。著書多数（撮影：ヒダキトモコ）
『ハゲタカ』シリーズで知られる社会派小説の雄・真山仁。企業買収の修羅場や原発、地熱発電、宇宙開発、政治の世界など、現代社会の硬質なテーマを鋭く抉り出してきた彼が、30年以上にわたって深い交流を続けてきた人物がいる。歌舞伎界の至宝、坂東玉三郎である。
一見、接点がなさそうな「硬派な小説家」と「稀代の女形」。2人の対話と交流を綴った新刊『玉三郎の「風を得て」
』を上梓した真山氏に、知られざる「坂東玉三郎の素顔」、そして世間で話題の映画『国宝』についても聞いたインタビューの後編。
──真山さんが書く小説は現代社会に対する批判が全開です。玉三郎さんの伝統芸能の世界とはかなり距離がありますよね。
まだデビュー前、小説の投稿をしていたころ、「スピルバーグになれ」と言われました。どういうことかって聞いたら、自分が本当に書きたいもの、やりたいものは後にとっておいて、まず面白いものを書いて有名になりなさい。有名になれば、難しいのを書いてもみんな読んでくれる、と。
スピルバーグも『ジョーズ』や『未知との遭遇』があるから、『カラーパープル』や『シンドラーのリスト』をみんなが見てくれる。最初に『カラーパープル』作っても誰も見てくれないよ、と言うんです。
まず、面白いものを書きなさい、と。それがデビュー作の『ハゲタカ』です。『ハゲタカ』は、最初から「平成の歌舞伎」を書こうと思っていました。
