平均年収ランキング｢近畿｣に本社を置く504社 3位は朝日放送グループホールディングス､2位は伊藤忠商事､では1位は？

自分や同僚の年収だけでなく、ほかの企業に勤める友人・知人の年収と比べてみたくなる人も多いだろう。地方で働く人はいったい、どのくらいの給料をもらっているのか。

2024年8月期～2025年7月期の有価証券報告書（従業員欄の注記）と『会社四季報』4集のデータを基に、上場企業を地域別に分けた「平均年収ランキング」を作成した。平均年収は単独の数値を採用し、単独従業員数が20人以上の企業を対象としている。

今回は近畿圏（大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県）に本社を置く上場企業について、平均年収ランキングをまとめた。

上位に入ったのは？

ランキングの首位に立ったのは、キーエンスで2039万円だった。従業員の平均年齢は34.8歳と若く、突出した高収益体質が年収水準に直結している。自社工場を持たないファブレス経営や、少数精鋭の営業体制で知られる。

2位は伊藤忠商事の1804万円。総合商社の中でも非資源分野に強みを持ち、消費者に近いビジネスを数多く展開してきた。繊維に特に力を入れており多くの有名ブランドを保有しているほか、コンビニ大手のファミリーマートを傘下に持つ。

3位には朝日放送グループホールディングスが入り、平均年収は1157万円。近畿圏の中核局として安定した収益基盤を持っている。