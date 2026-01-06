なぜ焼肉店勤務の青年は人気アイドルになれたのか？　 timelesz･橋本将生が｢弱さ｣を認める理由と､"殻を破れる若手"の条件

かたおか 由衣 : ライター
2026/01/06 6:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
オーディションを経て1年弱、歌番組で華やかな姿を見せている。橋本は写真右（写真：timelesz公式Xより）
この記事の画像を見る(5枚)

「僕は弱い人間なので、色んな人に支えられてここまで来れたと思っています」

timeleszのメンバーに選ばれた直後、橋本将生は涙ながらに言って、頭を下げた。合格の喜びを語る場面で、なぜ彼は「弱さ」を口にしたのだろう。

オーディション番組『timelesz project』（以下『タイプロ』）を振り返ると、この言葉の意味が見えてくる。3次審査では「影が薄い」「ずっとクールで飽きてしまう」と厳しい評価。ところが最終審査後、佐藤勝利は「無限大の可能性を感じます」と評したのだ。

timeleszが行った、現役アイドルによる"仲間探し”オーディション。timeleszのオリジナルメンバーである、菊池風磨、佐藤勝利、松島聡が選んだのは、5名の個性的な面々だ。社会人視聴者から「中途採用のよう」とも言われていた本オーディション。

筆者はこれまで、「活躍できる新人」「選ばれるビジネスマン」の観点から篠塚大輝猪俣周杜について記事を寄稿してきた。

本稿では、橋本将生を取り上げる。橋本は、芸能活動の経験はあったものの、オーディション期間中は焼肉店店員として働いていた経歴を持つ。ビジネスにおけるコミュニケーションの観点から、橋本の「弱さを強さに変える力」を分析していく。

「殻を破れる若手」に必要な3つの要素

『タイプロ』から約10カ月が経ち、歌番組にバラエティ、雑誌の表紙と幅広く活躍しているtimeleszのメンバーたち。12月26日からはドーム公演が始まるなど、"社会現象"と言えるほどの反響だ。

次ページどのようにして殻を破っていったのか
関連記事
特集一覧
波乱 御用邸の町「葉山」住民の憤激
新着あり
2026年大予測③業界・企業編
新着あり
ゼネコン大再編
新着あり
能登 2年目に明かされる真実
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事