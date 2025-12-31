【1.6L NA市販エンジンでリッターあたり100馬力超､大衆車ベース高性能ハッチバック】VTECスポーツの金字塔､ホンダ｢EG/EKシビック｣の功績

20～30年以上経った今でも語り継がれるクルマが、続々と自動車メーカーから投入された1990年代。その頃の熱気をつくったクルマたちがそれぞれ生まれた歴史や今に何を残したかの意味を「東洋経済オンライン自動車最前線」の書き手たちが連ねていく。

数々のスポーツモデルが人気を博した1990年代。なかでも世界的な人気が現在も続くホンダ「シビック タイプR」の源流といえるのが、5代目「EG型（91年）」と6代目「EK型（95年）」のシビックだ。

とくに今でも語り継がれるのが、両世代ともに設定があった1.6L・4気筒のB16型エンジンを搭載したグレード。ホンダのお家芸「VTEC（ブイテック）」機構を採用したエンジンは、当時としては画期的な高出力を実現。軽量な車体とのマッチングによる俊敏な走りが、多くのクルマ好きを虜にした。まさに、当時ブームとなっていた「ホットハッチ」の代表格といわれた名車たちだ。

ここでは、50年以上続くロングセラーモデルであるシビックのなかでも、とくに90年代を席巻した5代目と6代目をピックアップ。それぞれの魅力や功績などを振り返ってみる。

90年代を席巻したホットハッチというジャンル

ホンダのシビックといえば、72年に登場した初代モデル以来、世界中で人気のロングセラーモデルだ。なかでも今回紹介する5代目のEG型と6代目のEK型は、1.3L、1.5L、1.6Lといった3タイプのエンジンを用意したほか、3ドアのハッチバックモデルをベースに、4ドアの「シビック フェリオ」、さらにアメリカ生産の輸入車である2ドアクーペの「シビック クーペ」といった豊富なラインナップを展開した。

ジャーナリストなどがその年で最も優れたクルマを選ぶ「日本カー・オブ・ザ・イヤー」では、91-92年度にEG型シビック、95-96年度にEK型シビックが受賞したことからも当時、大きな話題を博した大衆車だったことがわかる。なかでも、今回取り上げる1.6LのB16型エンジン搭載車は、ホットハッチと呼ばれた人気車種のひとつ。