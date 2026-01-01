平均年収ランキング｢東京除く関東265社｣ 高年収の仕事はなにがあるのか

自分や同僚の年収だけでなく、ほかの企業に勤める友人・知人の年収と比べてみたくなる人も多いだろう。年末年始は地元に帰省する人も少なくない。地方で働く人はいったい、どのくらいの給料をもらっているのか――。

そこで、2024年8月期～2025年7月期の有価証券報告書（従業員欄の注記）と『会社四季報』4集のデータを基に、上場企業を地域別に分けた「平均年収ランキング」を作成した。平均年収は単独の数値を採用し、単独従業員数が20人以上の企業を対象としている。

今回はそのうち、「東京を除く関東」（神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、栃木の各県）に本社を置く企業265社を集計し、ランキングとしてお届けする

上位に入ったのはどこか

ランキングのトップに立ったのは、マクニカホールディングスで、平均年収は1749万円だった。半導体商社としては国内首位。海外メーカー製の半導体の販売を手掛け、海外売上比率が高いのが特徴だ。本社は神奈川県横浜市にある。

2位は半導体検査装置メーカーのレーザーテック（1680万円）。本社は横浜市に置くが、顧客の多くは海外の半導体メーカーで、グローバル企業としての色合いが強い。

3位には創薬ベンチャーのペプチドリーム（1169万円）が入った。独自のペプチド創薬技術を武器に、海外製薬大手との共同研究・ライセンス収入を成長源としている。少数精鋭で高い付加価値を生み出す構造が、平均年収の高さに表れている。