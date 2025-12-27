スーパーの餅も｢これを選ぶだけ｣で味は激変！ "いつもの雑煮"を"最高の一品"に格上げする極意

もち米100％の餅を使うのがおすすめ

クリスマスも終わり、世間はいよいよお正月モードです。お正月といえば、スーパーや百貨店、コンビニエンスストアなどでも購入できる「おせち料理」が花形ですが、もともとは雑煮が主役。おせちは雑煮に添えられた数品のつまみが江戸時代後期に発展したもの。逆にいえば、お雑煮さえ食べられれば形になるのです。

お雑煮に欠かせないのが餅。もち米を蒸して臼と杵でつくのも楽しいですが、最近は便利な切り餅を使うのが一般的です。

店頭に行くとさまざまな種類の切り餅が並んでいますが、目利きポイントは、原材料に「もち粉」ではなく「もち米」を使っていること。もち粉やデンプンなどを混ぜても餅はつくれますが、100%のもち米を使用している製品は食感がいいようです。

「国内産水稲もち米100%」を示すこちらのマークを参考にするのもいいでしょう。このマークは全国餅工業協同組合が与えているもので、もち粉ではなく、もち米が原材料。それも高品質な国産もち米を使っていることを示します。

お雑煮

材料 2人分

昆布 7〜12g

かつお節 7〜12g

水 700ml

しょうゆ 大さじ1

みりん 小さじ1

塩 ひとつまみ

〈具材〉

鶏もも肉 小2分の1枚（80〜100g程度）

小松菜 4分の1わ（50g）

にんじん 適量

大根 適量

切り餅 2個