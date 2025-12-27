スーパーの餅も｢これを選ぶだけ｣で味は激変！ "いつもの雑煮"を"最高の一品"に格上げする極意

樋口 直哉 : 作家・料理家
2025/12/27 10:45
雑煮
お正月といえば「おせち料理」が花形ですが、もともとは雑煮が主役。柚子の皮を添えると、ぐっと豪華に（写真：筆者撮影）
料理の腕を上げるために、まず作れるようになっておきたいのが、飽きのこない定番料理です。料理初心者でも無理なくおいしく作れる方法を、作家で料理家でもある樋口直哉さんが紹介する『樋口直哉の｢シン・定番ごはん｣』。今回は、お正月の食卓に欠かせない「雑煮」を取り上げます。
もち米100％の餅を使うのがおすすめ

クリスマスも終わり、世間はいよいよお正月モードです。お正月といえば、スーパーや百貨店、コンビニエンスストアなどでも購入できる「おせち料理」が花形ですが、もともとは雑煮が主役。おせちは雑煮に添えられた数品のつまみが江戸時代後期に発展したもの。逆にいえば、お雑煮さえ食べられれば形になるのです。

お雑煮に欠かせないのが餅。もち米を蒸して臼と杵でつくのも楽しいですが、最近は便利な切り餅を使うのが一般的です。

店頭に行くとさまざまな種類の切り餅が並んでいますが、目利きポイントは、原材料に「もち粉」ではなく「もち米」を使っていること。もち粉やデンプンなどを混ぜても餅はつくれますが、100%のもち米を使用している製品は食感がいいようです。

「国内産水稲もち米100%」を示すこちらのマークを参考にするのもいいでしょう。このマークは全国餅工業協同組合が与えているもので、もち粉ではなく、もち米が原材料。それも高品質な国産もち米を使っていることを示します。

切り餅
切り餅は未開封であれば長期間保存できます（写真：筆者撮影）
お雑煮
材料 2人分
昆布   7〜12g
かつお節 7〜12g
水    700ml
しょうゆ 大さじ1
みりん  小さじ1
塩    ひとつまみ
〈具材〉
鶏もも肉 小2分の1枚（80〜100g程度）
小松菜  4分の1わ（50g）
にんじん 適量
大根   適量
切り餅  2個
