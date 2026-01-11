《ミャンマー軍事クーデター後の惨状》拉致､銃殺､胴体切開による拷問─非道すぎる軍を前に市民が貫いた｢非暴力｣も無力に…日本の対応は

2021年2月にミャンマーで軍事クーデターが起きてから、人々は民主主義と自由を奪われた。最初は徹底した非暴力で抵抗を示した市民だったが、無慈悲なことに、軍はそんな市民たちを虐殺し始める──。

今回は、軍による目を背けたくなるほどの残虐行為の数々に加え、インターネットを遮断されどんどん“ブラックアウト化”するミャンマーの様子、そしてひどすぎる惨状を前に国際社会および日本はどのように対応してきたのかについて、抜粋・編集して紹介する。

激しさを増す軍の狂気

2021年3月10日。軍による残虐行為が、日々エスカレートしている。毎日どこかで誰かが銃殺され、実弾によって身体の一部を吹き飛ばされた人たちの生々しい写真がSNSで拡散される。

数日前にツイッターで見かけた、ヤンゴン在住の日本人の投稿には「自宅近くで、暴行を受けて腕を折られた挙句に拉致された、その仲間を返せ、と抗議に行った2人が撃たれて死んだ」と、どうしようもなく理不尽な状況が記されていた。私も「あぁ、今日はどこで何人が撃たれたんだ」と、その数字に伴うはずの感情を失い、虚ろな気持ちでスマホをスクロールし続けている。